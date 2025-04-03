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3 апреля, 15:48

В Армии России назвали оружие, которое может кардинально повлиять на ход СВО

Офицер Липовой: Лазерное оружие способно коренным образом изменить ход СВО

Инновационное российское лазерное оружие, основанное на принципиально новых физических принципах, успешно прошло испытания и, по мнению Героя России, генерал-майора авиации Сергея Липового, способно коренным образом изменить ход боевых действий на Украине.

В интервью NEWS.ru эксперт отметил, что разработка превосходит все зарубежные аналоги и может эффективно противодействовать различным видам вооружений — от дронов до кораблей.

«Разработки основаны на физически новых принципах, которых ещё нет в мире. Это оружие из той категории, как и сверхзвуковые «Цирконы», как и сверхмощные ракеты типа «Орешника», — рассказал Липовой.

Генерал подчеркнул, что паника противников России на прорыв РФ в испытании лазерного оружия является закономерной реакцией, поскольку Россия в очередной раз подтвердила свою серьёзность и мощь.

Командир ВСУ заявил об использовании лазерного оружия в зоне спецоперации
Командир ВСУ заявил об использовании лазерного оружия в зоне спецоперации

Ранее сообщалось, что российские специалисты разработали инновационную лазерную систему для защиты от дронов. Проект «Посох» основан на использовании невидимого луча, предназначенного для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

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Shutterstock / FOTODOM / Getmilitaryphotos

Ольга Сливченко
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