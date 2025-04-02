Со скоростью света: В России создали лазерный лучемёт, способный бесшумно сбивать дроны

Российские специалисты разработали систему, способную противодействовать беспилотникам на базе сфокусированного лазерного излучения. Согласно ожиданиям сотрудников проекта «Посох», занимавшихся его сборкой, лучемёт будет работать в невидимом глазу диапазоне. Его представили на конференции «Защита гражданских объектов от атак беспилотных систем» в Санкт-Петербурге.

«Преимущества изделий проекта «Посох» по лазерному противодействию БПЛА в простоте освоения и эксплуатации: не требуется производить наведение на цель «на упреждение», полностью отсутствует отдача, низкие требования к физической подготовке. Излучение бесшумно, работа осуществляется в невидимом глазу диапазоне», — передаёт слова разработчиков ТАСС.

Представители компании также заявили, что работать новое оружие будет со скоростью света. При этом справляться лучевое оружие будет намного лучше обычного ПВО, так как ввиду применения лазерного излучения повышается вероятность детонации боевой части в воздухе.

Уточняется, что специалисты «Посоха» оснастили изделие дополнительно источниками лазерного излучения, которое передаётся по оптоволокну до устройства фокусировки. При попадании на цель, луч быстро разогревает его до 600-700 градусов Цельсия, поражая за коротким промежуток времени, пояснил представитель компании.