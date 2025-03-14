Российские дроны научились маневрировать от атак FPV-перехватчиков противника

Российские беспилотники компании ZALA научились маневрировать от атак дронов противника. Современные разведывательные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) оборудованы специальными видеокамерами, которые при обнаружении опасности дают команду разведчику на выполнение манёвров уклонения. Об этом сообщила пресс-служба ZALA.

«Разведчики ZALA научились маневрировать при атаках FPV-перехватчиков», — уточнила пресс-служба компании.

В ZALA также добавили, что все дроны специального назначения оснащают бортовым искусственным интеллектом. Это нужно для поиска и идентификации приоритетных целей.