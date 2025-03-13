Летает, бегает и плавает: Российским инженерам предложили создать уникальный дрон

Российским инженерам в рамках предстоящего интенсива «Архипелаг-2025» предложили создать мультисредовой беспилотник, который сможет летать, бегать, ездить и плавать. С такой идеей к конструкторам обратилась Екатерина Чечиль, руководитель департамента специальных проектов и консалтинга АНО ДПО «Универсальный университет».

«Предлагаю нашим конструкторам и инженерам в рамках «Архипелага» в этом году проработать концепцию беспилотника, который сможет летать, бегать, ездить и плавать. И так, чтобы команды друг с другом соревновались», — сказала Чечиль на слёте «Штабное время».

Чечиль также отметила, что проведение такого конкурса могло бы продемонстрировать высокий уровень инженерного мастерства в РФ. Интенсив «Архипелаг» организуется ежегодно для технологических компаний и стартапов, инженерных и управленческих команд из регионов, университетов, а также представителей научных организаций. В прошлом году мероприятие прошло в Сахалине, собрав более 4,5 тысячи участников из 78 регионов страны.