Ясная цель. Российские учёные повысили точность наведения дронов Разработанная в Физтехе система успешно подавляет вибрации во время полёта беспилотника и при этом весит гораздо меньше используемых сейчас для стабилизации гироскопов. 29 января, 21:35 Российские учёные улучшили систему наведения дронов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

В России нашли способ повысить точность лазерного наведения беспилотных летательных аппаратов, сообщили Life.ru в Московском физико-техническом институте. Как рассказали разработчики, они создали новую систему, которая устраняет проблему дрожания дрона во время прицеливания.

— В полёте беспилотника возникают колебания, которые вызваны ветром, перепадами давления, работой винтов, двигателей и многими другими факторами. Обычно, чтобы компенсировать их, применяют сложные гироскопические комплексы, что влечёт за собой увеличение массы и стоимости аппаратов, а также снижение лётной дальности и манёвренности. В отличие от описанных подходов нашей группой предложены методы активного подавления вибраций, — рассказал руководитель проекта, сотрудник научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Артём Пьянков.

Система под названием «Дронель» предназначена для дронов весом до пяти килограммов. Она состоит из блока управления, вибродетектора и работающих в противофазе электромагнитов. Испытания показали, что система действительно заметно уменьшает «разброс лазерного пятна» при наведении.

Сравнение точности лазерного наведения беспилотника с новой системой подавления вибраций (справа) и без неё (слева). Фото © МФТИ

Как заверили специалисты МФТИ, по сравнению с гироскопической стабилизацией дрона их новая система делает аппарат практически вдвое легче — общий вес уменьшается на 40–50 процентов. По замыслу инженеров, это повысит возможности использования беспилотников в военных и гражданских целях.

— Очень много беспилотников используют для мониторинга, в гражданской сфере в том числе, но у всех полезная нагрузка по большей части китайская, и для наших, отечественных приборов вопросы подавления вибрации довольно существенны, так что мы надеемся, что наша разработка найдёт применение, — прокомментировал директор центра компетенции по перспективным беспилотным авиационным системам МФТИ Александр Родин.

Авторы Адель Романенкова