«Это хуже, чем птичка». Почему дождь обломков Starship грозит Маску большой проблемой В Институте космических исследований РАН рассказали о возможных последствиях разрушения космического корабля во время недавних испытаний. 17 января, 15:58 Эксперт объяснил опасность последствий аварии во время испытаний Starship. Обложка © X / ChellaKasinath

Возникшие у авиации проблемы во время недавних испытаний Starship — серьёзный и потенциально опасный промах прежде всего со стороны самих авиационных служб, заявил Life.ru ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт. Напомним, 17 января 2025 года состоялось уже седьмое испытание космической системы, построенной для пилотируемых полётов на Марс.

Горящие в атмосфере обломки космического корабля Starship. Фото © X / ChellaKasinath

Оно оказалось частично успешным: первая ступень, то есть сверхтяжёлая ракета Super Heavy, благополучно подняла корабль в космос и вернулась на Землю прямо в «железные руки» специальной стартовой башни «Мехазилла». Но на второй ступени, то есть самом корабле, через несколько минут после старта случилась авария, он разрушился, и падавшие обломки оказались за пределами разрешённой воздушной зоны. Из-за этого летевшим в окрестностях самолётам пришлось замедлиться, а затем их перенаправили «в обход».

Как объяснил Натан Эйсмонт, неприятное удивление вызывает уже сам факт возникновения такой ситуации: во время космического запуска на траектории полёта корабля авиарейсы принято не проводить вообще.

— Эта тьма осколков заполонила значительную часть пространства, используемого авиацией. Даже самый маленький осколок — это смертельно для самолёта. Это хуже, чем птичка. Мне кажется, это в первую очередь промах со стороны FAA (Федеральное авиационное агентство США. — Прим. Life.ru). Как они это не учли, непонятно. Требует специального расследования вопрос, как это в принципе могло произойти, — подчеркнул доктор физико-математических наук.

В соцсетях распространились многочисленные видео похожего на метеоритный дождь живописного горения обломков Starship в плотных слоях атмосферы. Вскоре после аварии сообщалось, что несгоревшие части Starship могли упасть на побережье Пуэрто-Рико и Доминиканской Республики.

Запуск Starship. Фото © ТАСС / АР / Eric Gay

Как отметил эксперт, некоторые из этих фрагментов могут быть весьма массивны: к примеру, камера сгорания каждого ракетного двигателя весит немногим менее тонны, а как нетрудно догадаться, она выдерживает практически любое горение. В любом случае за этой аварией последует серьёзное разбирательство, уверен ведущий научный сотрудник ИКИ РАН.

— На период расследования этого инцидента трудно рассчитывать на то, что эти запуски будут продолжаться по плану, как обещает Маск. Он заверил, что никаких перерывов не будет, но, скорее всего, они будут, — считает Натан Эйсмонт.

По его мнению, странно выглядит и сама причина аварии. Как ранее рассказал глава SpaceX, произошла утечка топлива в той части двигательной системы, где установлена так называемая противопожарная перегородка: там предусмотрено специальное отверстие для сброса возможных излишков топлива, но из-за утечки этих «излишков» оказалось так много, что они не успевали выходить через это отверстие, и накопившееся давление закончилось взрывом.

— Протечка — это совершенно недопустимо для уже во многом отработанного изделия. Это элементарная ошибка. С этим уже сто лет как научились бороться, но, видимо, не совсем. У нас я таких случаев не припомню, — заявил доктор наук.

Тем не менее специалист ИКИ РАН признал, что Маск очень многого добился, и выразил мнение, что есть высокие шансы увидеть первый пилотируемый полёт на Марс ориентировочно к 2030 году.

Авторы Адель Романенкова