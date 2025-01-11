Неподъёмные полкилограмма. Почему NASA оказалось не в силах забрать с Марса загадочные капсулы Целая коллекция совершенно одинаковых пробирок покоится на дне марсианского кратера, который когда-то был озером. Но, похоже, мы ещё как минимум лет 15 не узнаем, что скрывается внутри. 10 января, 21:15 В NASA сообщили о возможных решениях проблемы доставки на Землю марсианского грунта. Обложка © «Шедеврум»

Эта капсула лежит на дне крупного марсианского кратера, к которому примыкают извилистые протяжённые структуры: геологи уверены, что это не что иное, как бывшие русла рек, а сам кратер в далёком прошлом был озером. Поэтому ему и дали название, довольно узнаваемое для носителей славянских языков, — Езеро. Это в честь посёлка в Боснии и Герцеговине, расположенного у реки, впадающей в большое озеро.

Одна из капсул с собранным грунтом в марсианском кратере Езеро. Фото © NASA

Марсианское Езеро с 2021 года объезжает ровер Perseverance. Время от времени он включает свою небольшую буровую установку, просверливает поверхность Красной планеты на глубину до примерно шести сантиметров и собранные таким образом примерно по 20 граммов вещества упаковывает в титановые «пробирки». Из них восемь штук марсоход возит с собой, а уже 17 оставил на поверхности. Это ещё не всё, что намечено собрать: в общей сложности роверу предстоит заполнить 38 капсул.

Разумеется, это делается для того, чтобы впоследствии полученную коллекцию как-то собрать и доставить на Землю. Если это удастся сделать, это будут первые доставленные человечеством образцы грунта с другой планеты. И кто знает, а может быть, уже на такой небольшой глубине от радиации и лютого холода удалось укрыться следам внеземной жизни. Но как это выяснить, пока не очень понятно: в NASA ещё в 2024 году признались, что для доставки образцов на Землю не хватает ни времени, ни денег.

План этой миссии называется Mars Sample Return, и он действительно очень непростой. В целом задача состоит в том, чтобы, во-первых, собрать капсулы, во-вторых, поднять их с поверхности Марса в космос и, в-третьих, отправить к Земле. Для этого нужны в общей сложности четыре космических аппарата. На Красную планету надо спустить три из них: стационарную платформу, специальный марсоход и небольшую, но самую настоящую ракету. Ровер оснащён собственной рукой-манипулятором, он должен будет собрать в идеале около тридцати капсул и загрузить их на стоящую на месте платформу, а потом ценнейший груз отправляется в ракету. Эта ракета стартует и таким образом поднимает контейнер с капсулами на орбиту вокруг Марса, где его должен ждать четвёртый аппарат. Ему предстоит «поймать» контейнер в космосе, «захватить» к себе на борт и улететь к Земле. В итоге контейнер сбрасывается в плотные слои атмосферы Земли и садится на своих парашютах.

Бурение марсианского грунта марсоходом Perseverance. Фото © NASA

Концепция давно полностью проработана, но оказалась нереалистичной — и поэтому NASA сейчас ищет любые способы облегчить неподъёмную задачу. Объявлен целый конкурс на лучшие идеи по доставке на Землю марсианского грунта. Недавно сообщили о нескольких изменениях в проекте. Например, решили не использовать солнечные панели для питания аппаратов на поверхности и заменить их более надёжным источником энергии, который не подведёт при любой погоде: радиоизотопным термогенератором. Кроме того, инженерам поставлена задача переделать схему перезагрузки образцов и создать уменьшенную версию ракеты для их поднятия в космос.

Стоит ещё один сложнейший вопрос: каким образом, собственно говоря, весь необходимый комплект техники спустить на Марс. По данным на сайте NASA, стационарная платформа весит больше трёх тонн. Ровер сравнительно лёгкий: пишут, что максимальный вес составит 120 килограммов. Масса той самой ракеты в её изначальном варианте — 450 килограммов. Конечно, на Марсе всё это будет весить гораздо меньше из-за сравнительно слабой гравитации Красной планеты, но для начала всё это желательно поднять с Земли. Да и для спуска на Марс это весьма нелёгкий груз. Глава NASA Билл Нельсон на недавнем обсуждении миссии подчеркнул, что понадобится система очень большой грузоподъёмности.

Участок поверхности Марса, просверленный бурильной установкой марсохода Perseverance. Фото © NASA

В распоряжении американской космонавтики есть уже не раз испытанная замечательная система Sky Crane: модуль, который вместе со своим полезным грузом снижается, тормозя двигателями, и мягко спускает ношу на тросах. Так благополучно доставили на Красную планету марсоходы Curiosity и Perseverance, каждый из них весит около тонны. Эту же систему подумывают использовать и для Mars Sample Return, а значит, нужно будет создать её особенно мощную версию.

Но в NASA надеются, что хитроумные частные космические компании найдут способ выполнить ту же самую задачу проще и дешевле. Не исключают, что это будет поручено компании SpaceX Илона Маска или Blue Origin Джеффа Безоса. Если этим займётся Маск, получится интересная ситуация: он должен будет помочь автоматически доставить на Землю марсианский грунт до того, как это смогут лично сделать астронавты, то есть до начала эпохи пилотируемых полётов на Марс.

Авторы Адель Романенкова