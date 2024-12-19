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Застрявшие в космосе. Почему возвращение астронавтов злополучного Starliner на Землю снова отложили

Сунита Уильямс и Бутч Уилмор должны были вернуться домой в феврале 2025 года. Теперь планы снова поменялись.

18 декабря, 21:23
Сунита Уильямс и Бутч Уилмор. Обложка © ТАСС AP/Chris O&#x27;Meara

Сунита Уильямс и Бутч Уилмор. Обложка © ТАСС AP/Chris O'Meara

Не каждый космонавт или астронавт может похвастаться тем, что летал на четырёх разных космических кораблях. Скоро столь богатый опыт будет у экипажа скандально известного Starliner: 59-летней Суниты Уильямс и 61-летнего Барри (Бутча) Уилмора. Для них обоих корабль от компании Boeing был уже третьим в жизни: каждый из них в прошлом летал на российском «Союзе» и американском челноке Space Shuttle. А их четвёртым кораблём скоро станет Crew Dragon oт SpaceX.

Интересно, что около десяти лет назад, когда NASA подводило итоги конкурса космических кораблей для коммерческой пилотируемой программы, объявили двоих победителей: Starliner и Crew Dragon. Но на завершение разработки «Старлайнера» космическое агентство выделило больше четырёх миллирдов долларов, а компании Илона Маска досталось 2,6 миллиарда. И это лишь один из многих фактов, которые приводят к выводу, что именно корабль от Boeing был для NASA приоритетным.

Но с ним, похоже, не задалось с самого начала. Первый беспилотный испытательный полёт в 2019 году оказался неудачным: в бортовом компьютере неверно отсчитывалось время, из-за этого произошёл перерасход топлива, его не хватило на всю миссию, поэтому корабль пришлось без стыковки с МКС просто вернуть обратно на Землю.

Именно корабль от Boeing был для NASA приоритетным. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jacques Dayan

Именно корабль от Boeing был для NASA приоритетным. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jacques Dayan

А после полёта Суниты и Бутча стало известно, что Boeing вообще надумала продать всю космическую часть своего бизнеса. Напомним, в начале июня 2024 года ещё перед стартом первого пилотируемого Starliner в его топливной системе выявили утечку гелия. Этот газ там нужен для создания нужного давления, с помощью которого топливо и окислитель подаются в двигатели.

Во время полёта возникло ещё несколько таких утечек, а в довершение всего, перед самой стыковкой бортовой компьютер решил отключить несколько маленьких двигателей маневрирования. С помощью таких двигателей проводится поистине ювелирная работа по точному попаданию в стыковочный узел и вообще по передвижению на околоземной орбите.

Со всей этой ситуацией справились, стыковка прошла успешно, но по итогам серьёзнейших размышлений и обсуждений в NASA пришли к тому, что спускать людей обратно в этом корабле слишком опасно. Поэтому Starliner продержали в космосе до сентября, а потом вернули на Землю пустым. А Бутч и Сунита по сей день на орбите, хотя летели всего лишь в восьмидневную экспедицию.

На чём теперь везти двоих астронавтов на Землю, задумались на самом деле практически сразу после их столь нервной стыковки со станцией. К МКС на тот момент был пристыкован тот самый Crew Dragon, который для NASA явно был менее желателен в качестве официального американского космического транспорта. Кстати, ему пришлось перестыковаться в другое место, чтобы уступить свой порт прибывающему «Старлайнеру».

Международная космическая станция. Фото © ТАСС / Пресс-служба ГК "Роскосмос"

Международная космическая станция. Фото © ТАСС / Пресс-служба ГК "Роскосмос"

Рассматривали вариант обустроить в этом «Крю Дрэгоне» дополнительные «посадочные места» для «застрявших» астронавтов. Но от этой идеи отказались: сочли неправильным сажать их в грузовой отсек, и к тому же был вопрос насчёт скафандров — для полёта в любом космическом корабле требуется его «родной», созданный специально для него скафандр. Они, к сожалению, не универсальны. И только скафандр от SpaceX можно подсоединить к системе жизнеобеспечения в Crew Dragon для подачи воздуха и так далее. В «чужом» скафандре пришлось бы лететь с открытым шлемом, а это риск — разгерметизацию на борту никогда исключать нельзя.

Поэтому решили сделать по-другому: уступить для Бутча и Суниты два места в следующем Crew Dragon, который в тот момент готовили к запуску. Это была миссия Crew-9. В этом экипаже изначально были, как и обычно, четверо астронавтов, но командиру Зене Кардман и бортинженеру Стефани Уилсон пришлось отказаться от этого полёта, и Ник Хейг с Александром Горбуновым 29 сентября 2024 года полетели вдвоём.

Теперь они вместе с «застрявшими» астронавтами трудятся на МКС и ждут будущей весны, когда им надо будет вернуться на Землю, забрать с собой двоих героев космических приключений и таким образом завершить историю довольно сильной головной боли для NASA.

NASA объявили, что им нужно дополнительное время на подготовку к пуску нового Crew Dragon. Фото © ТАСС / picture alliance/Consolidated

NASA объявили, что им нужно дополнительное время на подготовку к пуску нового Crew Dragon. Фото © ТАСС / picture alliance/Consolidated

А правило на космической станции всегда такое, что сначала прибывает смена, то есть следующая команда, и только потом на Землю спускаются те, кто уже положенный срок отработал. Поэтому Crew-9, а соответственно, и Барри с Сунитой должны дождаться прилёта Crew-10. До сих пор планировалось, что новый экипаж будет на месте в феврале 2025 года. Но недавно в NASA объявили, что им нужно дополнительное время на подготовку к пуску нового Crew Dragon, и поэтому полёт Crew-10 состоится не ранее конца марта 2025-го.

Итого выходит, что экспедиция двоих оказавшихся в центре всеобщего внимания опытных астронавтов в общей сложности продлится больше девяти месяцев. Сами они этому, похоже, только рады. Трудно себе представить космонавта или астронавта, который расстраивался бы оттого, что его полёт продлился дольше.

Синдром Starliner. Почему задержавшихся на орбите астронавтов экстренно госпитализировали
Синдром Starliner. Почему задержавшихся на орбите астронавтов экстренно госпитализировали
Авторы
Адель Романенкова
Адель Романенкова
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