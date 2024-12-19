Застрявшие в космосе. Почему возвращение астронавтов злополучного Starliner на Землю снова отложили Сунита Уильямс и Бутч Уилмор должны были вернуться домой в феврале 2025 года. Теперь планы снова поменялись. 18 декабря, 21:23 Сунита Уильямс и Бутч Уилмор. Обложка © ТАСС AP/Chris O'Meara

Не каждый космонавт или астронавт может похвастаться тем, что летал на четырёх разных космических кораблях. Скоро столь богатый опыт будет у экипажа скандально известного Starliner: 59-летней Суниты Уильямс и 61-летнего Барри (Бутча) Уилмора. Для них обоих корабль от компании Boeing был уже третьим в жизни: каждый из них в прошлом летал на российском «Союзе» и американском челноке Space Shuttle. А их четвёртым кораблём скоро станет Crew Dragon oт SpaceX.

Интересно, что около десяти лет назад, когда NASA подводило итоги конкурса космических кораблей для коммерческой пилотируемой программы, объявили двоих победителей: Starliner и Crew Dragon. Но на завершение разработки «Старлайнера» космическое агентство выделило больше четырёх миллирдов долларов, а компании Илона Маска досталось 2,6 миллиарда. И это лишь один из многих фактов, которые приводят к выводу, что именно корабль от Boeing был для NASA приоритетным.

Но с ним, похоже, не задалось с самого начала. Первый беспилотный испытательный полёт в 2019 году оказался неудачным: в бортовом компьютере неверно отсчитывалось время, из-за этого произошёл перерасход топлива, его не хватило на всю миссию, поэтому корабль пришлось без стыковки с МКС просто вернуть обратно на Землю.

Именно корабль от Boeing был для NASA приоритетным. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Jacques Dayan

А после полёта Суниты и Бутча стало известно, что Boeing вообще надумала продать всю космическую часть своего бизнеса. Напомним, в начале июня 2024 года ещё перед стартом первого пилотируемого Starliner в его топливной системе выявили утечку гелия. Этот газ там нужен для создания нужного давления, с помощью которого топливо и окислитель подаются в двигатели.

Во время полёта возникло ещё несколько таких утечек, а в довершение всего, перед самой стыковкой бортовой компьютер решил отключить несколько маленьких двигателей маневрирования. С помощью таких двигателей проводится поистине ювелирная работа по точному попаданию в стыковочный узел и вообще по передвижению на околоземной орбите.

Со всей этой ситуацией справились, стыковка прошла успешно, но по итогам серьёзнейших размышлений и обсуждений в NASA пришли к тому, что спускать людей обратно в этом корабле слишком опасно. Поэтому Starliner продержали в космосе до сентября, а потом вернули на Землю пустым. А Бутч и Сунита по сей день на орбите, хотя летели всего лишь в восьмидневную экспедицию.

На чём теперь везти двоих астронавтов на Землю, задумались на самом деле практически сразу после их столь нервной стыковки со станцией. К МКС на тот момент был пристыкован тот самый Crew Dragon, который для NASA явно был менее желателен в качестве официального американского космического транспорта. Кстати, ему пришлось перестыковаться в другое место, чтобы уступить свой порт прибывающему «Старлайнеру».

Международная космическая станция. Фото © ТАСС / Пресс-служба ГК "Роскосмос"

Рассматривали вариант обустроить в этом «Крю Дрэгоне» дополнительные «посадочные места» для «застрявших» астронавтов. Но от этой идеи отказались: сочли неправильным сажать их в грузовой отсек, и к тому же был вопрос насчёт скафандров — для полёта в любом космическом корабле требуется его «родной», созданный специально для него скафандр. Они, к сожалению, не универсальны. И только скафандр от SpaceX можно подсоединить к системе жизнеобеспечения в Crew Dragon для подачи воздуха и так далее. В «чужом» скафандре пришлось бы лететь с открытым шлемом, а это риск — разгерметизацию на борту никогда исключать нельзя.

Поэтому решили сделать по-другому: уступить для Бутча и Суниты два места в следующем Crew Dragon, который в тот момент готовили к запуску. Это была миссия Crew-9. В этом экипаже изначально были, как и обычно, четверо астронавтов, но командиру Зене Кардман и бортинженеру Стефани Уилсон пришлось отказаться от этого полёта, и Ник Хейг с Александром Горбуновым 29 сентября 2024 года полетели вдвоём.

Теперь они вместе с «застрявшими» астронавтами трудятся на МКС и ждут будущей весны, когда им надо будет вернуться на Землю, забрать с собой двоих героев космических приключений и таким образом завершить историю довольно сильной головной боли для NASA.

NASA объявили, что им нужно дополнительное время на подготовку к пуску нового Crew Dragon. Фото © ТАСС / picture alliance/Consolidated

А правило на космической станции всегда такое, что сначала прибывает смена, то есть следующая команда, и только потом на Землю спускаются те, кто уже положенный срок отработал. Поэтому Crew-9, а соответственно, и Барри с Сунитой должны дождаться прилёта Crew-10. До сих пор планировалось, что новый экипаж будет на месте в феврале 2025 года. Но недавно в NASA объявили, что им нужно дополнительное время на подготовку к пуску нового Crew Dragon, и поэтому полёт Crew-10 состоится не ранее конца марта 2025-го.

Итого выходит, что экспедиция двоих оказавшихся в центре всеобщего внимания опытных астронавтов в общей сложности продлится больше девяти месяцев. Сами они этому, похоже, только рады. Трудно себе представить космонавта или астронавта, который расстраивался бы оттого, что его полёт продлился дольше.

Авторы Адель Романенкова