Синдром Starliner. Почему задержавшихся на орбите астронавтов экстренно госпитализировали
Медики обратили внимание на «худобу» и «измождённый вид» Суниты Уильямс через две недели после того, как на Землю вернулись четверо других членов экипажа. Любопытно, что этих четверых сразу после приземления отправили на дополнительное обследование.
Экипаж миссии Crew-8, который задержался на орбите из-за ситуации с кораблём Starliner. Обложка © ТАСС / ZUMA
Это один из недавних снимков с Международной космической станции. В кадре — те самые герои длящейся вот уже несколько месяцев «скандальной космической эпопеи» Starliner, опытные астронавты Сунита Уильямс и Барри (Бутч) Уилмор. Оба в прошлом летали на американском шаттле и на российском «Союзе». Теперь у них есть незабываемый опыт полёта на новом космическом корабле от компании Boeing, а скоро в их столь богатом послужном списке прибавится и четвёртый корабль — Crew Dragon от компании SpaceX: возвращаться на Землю они будут именно на нём, спуск назначен на февраль 2025 года.
Прибывшие на орбиту на корабле Starliner астронавты Сунита Уильямс и Бутч Уилмор
Фото © X / @arboretum914
Сунита и Бутч должны были провести в космосе несколько дней, а в итоге задержатся на целых девять месяцев. Они прибыли на МКС 6 июня 2024 года, это был первый пилотируемый полёт корабля Starliner, на который в NASA возлагали большие надежды как на дополнительный космический транспорт вдобавок к недавно появившимся кораблям от Илона Маска. Но, как уже широко известно, ещё до старта в топливной системе заметили первую утечку гелия, в полёте их возникло ещё несколько, и в довершение всего перед самой стыковкой бортовой компьютер отключил несколько двигателей, необходимых для маневрирования. В принципе, уже тогда стало ясно, что повторение подобного сценария во время спуска — риск для жизни астронавтов.
Космический корабль Starliner, который вернули на Землю без экипажа 7 сентября 2024 года. Фото © ТАСС / ЕРА / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH
Последовало серьёзнейшее разбирательство, и немедленно «всё смешалось» в графике полётов. Во-первых, сами двое прибывших астронавтов остались на орбите на неопределённый срок. Во-вторых, практически сразу же отложили два других предстоящих космических мероприятия: возвращение на Землю экипажа Crew-8 и отправку к МКС следующего экипажа — Crew-9. Почему? Потому что о возвращении Бутча и Суниты в Starliner не могло быть и речи, надо было решать, на чём их тогда забирать домой. И изначально рассматривали два варианта: либо создать дополнительные места в уже пристыкованном на тот момент корабле Crew Dragon, либо уступить два места в том, который готовили к старту на Земле.
В итоге решили, что лучше всё-таки пожертвовать два места на корабле, предназначенном для Crew-9. А теперь нужно было «разрулить», кто за кем куда летит. В распоряжении американского сегмента МКС сейчас два стыковочных порта, и во время всей этой «смуты» они оба были заняты: к одному «припаркован» злополучный Starliner, к другому — Crew Dragon, который должен спускать домой Crew-8. И нужно было сначала спустить Starliner пустым, на освободившееся место принять Crew-9, а уж потом со спокойной душой отпустить Crew-8.
Фото © ТАСС / ABACA
Именно поэтому восьмой экипаж Crew Dragon (Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс, Александр Гребёнкин) в итоге вернулся на Землю не в августе, как планировалось, а лишь 25 октября. В принципе, ничего в такой задержке особенного нет, так не в первый и не во второй раз происходит. Но на фоне всей этой шумихи обратила на себя внимание ещё одна деталь, которой в обычной ситуации значения бы никакого не придали: после посадки Crew-8 на Землю у одного из астронавтов выявили некое недомогание. У кого — в NASA не говорят.
В любом случае весь экипаж из предосторожности отправили на дополнительное медобследование, троих вскоре отпустили, а одного оставили на ночь в больнице. В NASA уверяют, что всё с ним в порядке, его «выписали» уже на следующий день.
А теперь в довершение всего пошли разговоры о состоянии 59-летней Суниты на орбите. Американский пульмонолог недавно высказался, что у неё измождённый вид и она очень сильно похудела. Действительно, если сравнить её нынешние фото со снимками сразу после прибытия, то потеря веса заметна.
Сунита Уильямс и Бутч Уилмор вскоре после прибытия на МКС. Фото © ТАСС / ABACA
Насколько это в её случае критично, могут сказать только космические медики, но в целом в космосе худеют все или почти все, это нормально. Стоит упомянуть, что Сунита с её милой улыбкой — в прошлом военный лётчик, участвовала в боевых действиях в Персидском заливе, а, к примеру, во время своей работы на МКС в 2006–2007 годах четыре раза выходила в открытый космос.