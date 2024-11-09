Синдром Starliner. Почему задержавшихся на орбите астронавтов экстренно госпитализировали Медики обратили внимание на «худобу» и «измождённый вид» Суниты Уильямс через две недели после того, как на Землю вернулись четверо других членов экипажа. Любопытно, что этих четверых сразу после приземления отправили на дополнительное обследование. 8 ноября, 21:29 Экипаж миссии Crew-8, который задержался на орбите из-за ситуации с кораблём Starliner. Обложка © ТАСС / ZUMA

Это один из недавних снимков с Международной космической станции. В кадре — те самые герои длящейся вот уже несколько месяцев «скандальной космической эпопеи» Starliner, опытные астронавты Сунита Уильямс и Барри (Бутч) Уилмор. Оба в прошлом летали на американском шаттле и на российском «Союзе». Теперь у них есть незабываемый опыт полёта на новом космическом корабле от компании Boeing, а скоро в их столь богатом послужном списке прибавится и четвёртый корабль — Crew Dragon от компании SpaceX: возвращаться на Землю они будут именно на нём, спуск назначен на февраль 2025 года.

Прибывшие на орбиту на корабле Starliner астронавты Сунита Уильямс и Бутч Уилмор Фото © X / @arboretum914

Сунита и Бутч должны были провести в космосе несколько дней, а в итоге задержатся на целых девять месяцев. Они прибыли на МКС 6 июня 2024 года, это был первый пилотируемый полёт корабля Starliner, на который в NASA возлагали большие надежды как на дополнительный космический транспорт вдобавок к недавно появившимся кораблям от Илона Маска. Но, как уже широко известно, ещё до старта в топливной системе заметили первую утечку гелия, в полёте их возникло ещё несколько, и в довершение всего перед самой стыковкой бортовой компьютер отключил несколько двигателей, необходимых для маневрирования. В принципе, уже тогда стало ясно, что повторение подобного сценария во время спуска — риск для жизни астронавтов.

Космический корабль Starliner, который вернули на Землю без экипажа 7 сентября 2024 года. Фото © ТАСС / ЕРА / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Последовало серьёзнейшее разбирательство, и немедленно «всё смешалось» в графике полётов. Во-первых, сами двое прибывших астронавтов остались на орбите на неопределённый срок. Во-вторых, практически сразу же отложили два других предстоящих космических мероприятия: возвращение на Землю экипажа Crew-8 и отправку к МКС следующего экипажа — Crew-9. Почему? Потому что о возвращении Бутча и Суниты в Starliner не могло быть и речи, надо было решать, на чём их тогда забирать домой. И изначально рассматривали два варианта: либо создать дополнительные места в уже пристыкованном на тот момент корабле Crew Dragon, либо уступить два места в том, который готовили к старту на Земле.

В итоге решили, что лучше всё-таки пожертвовать два места на корабле, предназначенном для Crew-9. А теперь нужно было «разрулить», кто за кем куда летит. В распоряжении американского сегмента МКС сейчас два стыковочных порта, и во время всей этой «смуты» они оба были заняты: к одному «припаркован» злополучный Starliner, к другому — Crew Dragon, который должен спускать домой Crew-8. И нужно было сначала спустить Starliner пустым, на освободившееся место принять Crew-9, а уж потом со спокойной душой отпустить Crew-8.

Фото © ТАСС / ABACA

Именно поэтому восьмой экипаж Crew Dragon (Мэттью Доминик, Майкл Барратт, Джанетт Эппс, Александр Гребёнкин) в итоге вернулся на Землю не в августе, как планировалось, а лишь 25 октября. В принципе, ничего в такой задержке особенного нет, так не в первый и не во второй раз происходит. Но на фоне всей этой шумихи обратила на себя внимание ещё одна деталь, которой в обычной ситуации значения бы никакого не придали: после посадки Crew-8 на Землю у одного из астронавтов выявили некое недомогание. У кого — в NASA не говорят.









В любом случае весь экипаж из предосторожности отправили на дополнительное медобследование, троих вскоре отпустили, а одного оставили на ночь в больнице. В NASA уверяют, что всё с ним в порядке, его «выписали» уже на следующий день.

А теперь в довершение всего пошли разговоры о состоянии 59-летней Суниты на орбите. Американский пульмонолог недавно высказался, что у неё измождённый вид и она очень сильно похудела. Действительно, если сравнить её нынешние фото со снимками сразу после прибытия, то потеря веса заметна.

Сунита Уильямс и Бутч Уилмор вскоре после прибытия на МКС. Фото © ТАСС / ABACA

Насколько это в её случае критично, могут сказать только космические медики, но в целом в космосе худеют все или почти все, это нормально. Стоит упомянуть, что Сунита с её милой улыбкой — в прошлом военный лётчик, участвовала в боевых действиях в Персидском заливе, а, к примеру, во время своей работы на МКС в 2006–2007 годах четыре раза выходила в открытый космос.

Авторы Адель Романенкова