Боевики ВСУ забили тревогу из-за нового оружия российских военных
Боец ВСУ Тень заявил о появлении у ВС РФ тяжёлых дронов-бомбардировщиков
Российские военные начали применять в зоне СВО тяжёлые беспилотные бомбардировщики. Об этом сообщил боец ВСУ с позывным Тень, его слова приводит украинское издание «Страна.ua».
«Появление у противника таких тяжёлых систем было вопросом времени», — посетовал украинец, не назвав подробностей новой разработки.
А ранее российские дроны научились маневрировать от атак FPV-перехватчиков противника. Беспилотники оснащены специальными камерами, которые дают оператору сигнал при обнаружении опасности поблизости.
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