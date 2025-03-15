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Регион
14 марта, 21:36

Боевики ВСУ забили тревогу из-за нового оружия российских военных

Боец ВСУ Тень заявил о появлении у ВС РФ тяжёлых дронов-бомбардировщиков

Российские военные начали применять в зоне СВО тяжёлые беспилотные бомбардировщики. Об этом сообщил боец ВСУ с позывным Тень, его слова приводит украинское издание «Страна.ua».

«Появление у противника таких тяжёлых систем было вопросом времени», — посетовал украинец, не назвав подробностей новой разработки.

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А ранее российские дроны научились маневрировать от атак FPV-перехватчиков противника. Беспилотники оснащены специальными камерами, которые дают оператору сигнал при обнаружении опасности поблизости.

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VK / Минобороны России

Илья Пушкарев
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