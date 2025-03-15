Боевики ВСУ забили тревогу из-за нового оружия российских военных

Российские военные начали применять в зоне СВО тяжёлые беспилотные бомбардировщики. Об этом сообщил боец ВСУ с позывным Тень, его слова приводит украинское издание «Страна.ua».

«Появление у противника таких тяжёлых систем было вопросом времени», — посетовал украинец, не назвав подробностей новой разработки.