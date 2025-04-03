Украинский ракетно-космический завод стал мишенью российских истребителей

Российская авиация атаковала и разгромила предприятие ракетно-космической промышленности Украины, а также нанесла удары по складам с оружием противника и по заводам, производящим дроны. Об этом сообщили в ежедневной сводке в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение предприятию ракетно-космической промышленности Украины», — говорится в сообщении.

В Минобороны не стали уточнять, о каком именно ракетно-космическом заводе идёт речь. В МО при этом подчеркнули, что российские военнослужащие также ударили по скоплениям техники и личного состава ВСУ в 148 районах.