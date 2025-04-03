«Буду воевать, мстить»: Отважный российский военнопленный сорвал допрос в киевском СИЗО

Российский военнослужащий Николай Карташевич, попавший в плен к ВСУ, на допросе заявил, что обязательно вернётся в строй, чтобы дожать противника, когда его обменяют на украинских пленных. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале бывший депутат Рады Олег Царёв.

Пленный боец ВС РФ на допросе. Видео © Telegram / Олег Царёв

Пребывающий в киевском СИЗО боец Российской армии на допросе пообещал вернуться на фронт, если война к тому моменту не закончится.

«Война не закончится — буду воевать... Чтобы просто отомстить. Если получится, в целом Украине», — заявил отважный солдат.

Он считает, что речь о полном контроле российскими войсками Украины речи не идёт, но «заберём много».