«Буду воевать, мстить»: Отважный российский военнопленный сорвал допрос в киевском СИЗО
Пленный боец ВС РФ из киевского СИЗО обещал вернуться на фронт и мстить Украине
Российский военнослужащий Николай Карташевич, попавший в плен к ВСУ, на допросе заявил, что обязательно вернётся в строй, чтобы дожать противника, когда его обменяют на украинских пленных. Об этом сообщил у себя в телеграм-канале бывший депутат Рады Олег Царёв.
Пленный боец ВС РФ на допросе. Видео © Telegram / Олег Царёв
Пребывающий в киевском СИЗО боец Российской армии на допросе пообещал вернуться на фронт, если война к тому моменту не закончится.
«Война не закончится — буду воевать... Чтобы просто отомстить. Если получится, в целом Украине», — заявил отважный солдат.
Он считает, что речь о полном контроле российскими войсками Украины речи не идёт, но «заберём много».
А вот у украинских пленный настроения преобладают совсем другие. Ранее на допросе солдат ВСУ заявил, что военнослужащие утратили всяческую мотивацию, поскольку США продали и предали их страну. Чувствуя, что воевать не за что, солдаты просто бросают позиции или сдаются в плен.
Telegram / Олег Царёв