«Нас продали!» Разочарованные солдаты ВСУ массово уходят с позиций и сдаются в плен
Пленный солдат ВСУ: Воевать больше не за что, ведь США продали Украину
На запорожском участке фронта солдаты ВСУ уходят с позиций и сдаются в плен. Они утратили мотивацию, поскольку думают, что США предали и продали их страну. Об этом сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Пленный солдат ВСУ о перспективах дальнейшей борьбы с РФ. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны
По словам военнослужащего, подготовка ограничивалась непродолжительными тренировками по 3-5 дней, а обучение он и вовсе нигде не проходил. ВС РФ взяли его в плен, когда он пытался удерживать потерянную позицию. Командирский состав, как и большинство бойцов, к тому моменту оттуда уже сбежал.
«Выхожу в окоп, слышу, что кто-то идёт, вижу парней русских. Возвращаюсь назад, сдался сам в плен, сопротивления не оказал», — сообщил украинец.
Он отметил, что российские солдаты хорошо с ним обошлись, а также указал на огромные проблемы с коррупцией на Украине. С его слов, сейчас стране уже не за что воевать, так как Штаты её продали.
«Мы часто смотрим новости и видим, как Америка нас продаёт. Тогда смысл воевать за то, что уже продано? Парни, сдавайтесь в плен», — призвал боец ВСУ.
Однако Украину продали не только США, но и её собственное руководство. Сделка по недрам с Америкой могла бы быть более выигрышной, но сначала случился скандал в Белом доме, а затем украинской делегации на переговорах предложили самые невыгодные условия. В Раде ужаснулись от пунктов сделки, которая даже гарантий безопасности никаких не предусматривает. Зампред Совбеза РФ Медведев даже считает, что Владимира Зеленского за такую сделку повесят на майдане.
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