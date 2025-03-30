Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 марта, 07:40

«Нас продали!» Разочарованные солдаты ВСУ массово уходят с позиций и сдаются в плен

Пленный солдат ВСУ: Воевать больше не за что, ведь США продали Украину

На запорожском участке фронта солдаты ВСУ уходят с позиций и сдаются в плен. Они утратили мотивацию, поскольку думают, что США предали и продали их страну. Об этом сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Пленный солдат ВСУ о перспективах дальнейшей борьбы с РФ. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

По словам военнослужащего, подготовка ограничивалась непродолжительными тренировками по 3-5 дней, а обучение он и вовсе нигде не проходил. ВС РФ взяли его в плен, когда он пытался удерживать потерянную позицию. Командирский состав, как и большинство бойцов, к тому моменту оттуда уже сбежал.

«Выхожу в окоп, слышу, что кто-то идёт, вижу парней русских. Возвращаюсь назад, сдался сам в плен, сопротивления не оказал», — сообщил украинец.

Он отметил, что российские солдаты хорошо с ним обошлись, а также указал на огромные проблемы с коррупцией на Украине. С его слов, сейчас стране уже не за что воевать, так как Штаты её продали.

«Мы часто смотрим новости и видим, как Америка нас продаёт. Тогда смысл воевать за то, что уже продано? Парни, сдавайтесь в плен», — призвал боец ВСУ.

Пленный ВСУ рассказал о таинственном исчезновении натовского оружия после обучения
Пленный ВСУ рассказал о таинственном исчезновении натовского оружия после обучения

Однако Украину продали не только США, но и её собственное руководство. Сделка по недрам с Америкой могла бы быть более выигрышной, но сначала случился скандал в Белом доме, а затем украинской делегации на переговорах предложили самые невыгодные условия. В Раде ужаснулись от пунктов сделки, которая даже гарантий безопасности никаких не предусматривает. Зампред Совбеза РФ Медведев даже считает, что Владимира Зеленского за такую сделку повесят на майдане.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar