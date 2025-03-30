На запорожском участке фронта солдаты ВСУ уходят с позиций и сдаются в плен. Они утратили мотивацию, поскольку думают, что США предали и продали их страну. Об этом сообщает телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Пленный солдат ВСУ о перспективах дальнейшей борьбы с РФ. Видео © Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны

По словам военнослужащего, подготовка ограничивалась непродолжительными тренировками по 3-5 дней, а обучение он и вовсе нигде не проходил. ВС РФ взяли его в плен, когда он пытался удерживать потерянную позицию. Командирский состав, как и большинство бойцов, к тому моменту оттуда уже сбежал.

«Выхожу в окоп, слышу, что кто-то идёт, вижу парней русских. Возвращаюсь назад, сдался сам в плен, сопротивления не оказал», — сообщил украинец.

Он отметил, что российские солдаты хорошо с ним обошлись, а также указал на огромные проблемы с коррупцией на Украине. С его слов, сейчас стране уже не за что воевать, так как Штаты её продали.