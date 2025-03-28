Повесят свои или уничтожат США: Медведев предрёк Зеленскому неизбежную гибель из-за сделки по недрам
Медведев: Зеленского повесят на майдане, если он одобрит сделку с США по недрам
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Владимира Зеленского повесят на майдане, если он одобрит сделку по редкоземельным металлам. Такую незавидную судьбу бывшему юмористу предрёк заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Американцы выкатили чудаку из Киева отличный проект сделки по ресурсам. Если киевский режим ее одобрит, то наркомана с компанией просто повесят на майдане, как Муссолини», — написал Медведев в соцсети Xё
С другой стороны, если Зеленский откажется от сделки, США попросту уничтожат его, считает Медведев.
«Шах и мат», — заключил политик.
Ранее стало известно, что Украина получила от США новое предложение о сотрудничестве в области недр. Американский министр финансов Скотт Бессент отметил, что документ может быть подписан уже на следующей неделе. Глава Белого дома Дональд Трамп также сообщал о планах подписания соглашения по ресурсам с Незалежной. Новое предложение США по недрам вызвало истерику в Верховной раде, депутаты даже сорвали заседание.