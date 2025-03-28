Владимира Зеленского повесят на майдане, если он одобрит сделку по редкоземельным металлам. Такую незавидную судьбу бывшему юмористу предрёк заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Американцы выкатили чудаку из Киева отличный проект сделки по ресурсам. Если киевский режим ее одобрит, то наркомана с компанией просто повесят на майдане, как Муссолини», — написал Медведев в соцсети Xё