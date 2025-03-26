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26 марта, 06:24

Пленный ВСУ рассказал о таинственном исчезновении натовского оружия после обучения

Пленный ВСУ Дубовик: После окончания обучения в ЕС оружие НАТО резко пропало

ЕС проводит обучение бойцов ВСУ, выдавая собственное оружие, однако затем вновь отбирает его. Об этом рассказал украинский военнопленный Евгений Дубовик, проходивший обучение в Норвегии.

По словам пленного бойца ВСУ, в Норвегии он обучался с немецкой штурмовой винтовкой HK416 с четырёхкратным прицелом.

«На Украине АКМ (автомат Калашникова модернизированный. — Прим. Life.ru) выдали»,добавил пленный в беседе с РИА «Новости».

Он также пояснил, что натовское оружие им действительно обещали предоставить и даже отправили его. Но часть вооружения, вероятно, не дошла, или же попросту «растворилась».

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Ранее другой пленный солдат ВСУ рассказал, чему их учили нанятые Зеленским психологи. По словам военного, ему рекомендовали говорить правду и сдавать всех.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO

Мария Любицкая
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