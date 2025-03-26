Пленный ВСУ рассказал о таинственном исчезновении натовского оружия после обучения
Пленный ВСУ Дубовик: После окончания обучения в ЕС оружие НАТО резко пропало
ЕС проводит обучение бойцов ВСУ, выдавая собственное оружие, однако затем вновь отбирает его. Об этом рассказал украинский военнопленный Евгений Дубовик, проходивший обучение в Норвегии.
По словам пленного бойца ВСУ, в Норвегии он обучался с немецкой штурмовой винтовкой HK416 с четырёхкратным прицелом.
«На Украине АКМ (автомат Калашникова модернизированный. — Прим. Life.ru) выдали», — добавил пленный в беседе с РИА «Новости».
Он также пояснил, что натовское оружие им действительно обещали предоставить и даже отправили его. Но часть вооружения, вероятно, не дошла, или же попросту «растворилась».
Ранее другой пленный солдат ВСУ рассказал, чему их учили нанятые Зеленским психологи. По словам военного, ему рекомендовали говорить правду и сдавать всех.
Shutterstock / FOTODOM / OLEH SLEPCHENKO