ЕС проводит обучение бойцов ВСУ, выдавая собственное оружие, однако затем вновь отбирает его. Об этом рассказал украинский военнопленный Евгений Дубовик, проходивший обучение в Норвегии.

По словам пленного бойца ВСУ, в Норвегии он обучался с немецкой штурмовой винтовкой HK416 с четырёхкратным прицелом.

«На Украине АКМ (автомат Калашникова модернизированный. — Прим. Life.ru) выдали», — добавил пленный в беседе с РИА «Новости».

Он также пояснил, что натовское оружие им действительно обещали предоставить и даже отправили его. Но часть вооружения, вероятно, не дошла, или же попросту «растворилась».