Украина и Россия обменяются посылками для пленных

В апреле Россия и Украина осуществят обмен 1,5 тысячи посылок для военнопленных в двух странах. Об этом сообщила журналистами уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Третий раз мы будем проводить акцию направления посылок с письмами из дома, детскими рисунками, вещами, тем необходимым набором, который может быть полезен в тех условиях, что находятся ребята. Посылки собраны, и в этом месяце начинается вручение. <…> 1 500 [посылок] с каждой стороны», — сказала Москалькова.

Москалькова также отметила, что в данной акции принимает участие Международный комитет Красного Креста. Их помощь помогает быстрее и слаженнее провести обмен.