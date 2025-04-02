Украина и Россия обменяются посылками для пленных
Москалькова: Украина и Россия взаимно передадут 1,5 тысячи посылок для пленных
В апреле Россия и Украина осуществят обмен 1,5 тысячи посылок для военнопленных в двух странах. Об этом сообщила журналистами уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Третий раз мы будем проводить акцию направления посылок с письмами из дома, детскими рисунками, вещами, тем необходимым набором, который может быть полезен в тех условиях, что находятся ребята. Посылки собраны, и в этом месяце начинается вручение. <…> 1 500 [посылок] с каждой стороны», — сказала Москалькова.
Москалькова также отметила, что в данной акции принимает участие Международный комитет Красного Креста. Их помощь помогает быстрее и слаженнее провести обмен.
Ранее президент РФ Владимир Путин анонсировал обмен пленными по формуле 175 на 175. Это произошло в ходе разговора главы государства с американским коллегой Дональдом Трампом. 19 марта Москва и Киев провели обмен. Также российская сторона в качестве жеста доброй воли передала Украине 22 тяжелораненых военнопленных.
Kandinskiy / Life.ru