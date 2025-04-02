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Регион
2 апреля, 10:58

Наши бойцы поразили предприятие по сборке беспилотников и центр подготовки операторов для них

ВС РФ поразили предприятие по сборке дронов и центр подготовки операторов ВСУ

Бойцы Армии России за сутки поразили предприятие по сборке беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) и центр подготовки операторов для них. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию по сборке беспилотных летательных аппаратов, центру подготовки операторов беспилотников», — уточнили в ведомстве.

Удар также пришёлся по складам боеприпасов противника, а также скоплениям живой силы и техники украинских вооруженных формирований и иностранных наёмников в 139 районах.

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Ранее российские зенитчики уничтожили почти сотню дронов ВСУ над тремя регионами России. В ночь на 2 апреля силы ПВО перехватили 93 дрона. 87 дронов были нейтрализованы в Курской области. Ещё четыре БПЛА удалось сбить в воздушном пространстве Ростовской области, а два других — над Белгородской.

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Midjourney / Life.ru

Алена Пенчугина
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