Российские военные вызвали огонь на себя при освобождении села Разлив в ДНР

По его словам, бойцы столкнулись с плотным огнём противника ещё на подступах к Разливу. Сначала по военным начал работать пулемёт, а затем к нему подключились и FPV-дроны. Впрочем, это не помешало освободителям зайти в село, где главной опасностью стали мины.

«При подъезде к дому, где я десант высаживал, по мне попал вражеский РПГ. Но техника выдержала, я десант высадил, взял также огонь на себя, развернулся, сделал крюк и начал уходить из деревни. Через лесополосу проскочили, всё нормально, по нам огонь не открывался. FPV-шки тоже попали пару штук, но ничего серьёзного, так как в тумане они плохо видят», — рассказал Добряк в видео от Минобороны РФ.