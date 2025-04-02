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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
2 апреля, 05:32

Российские военные вызвали огонь на себя при освобождении села Разлив в ДНР

Военнослужащие группировки «Восток» были вынуждены вызвать огонь на себя в ходе боёв за населённый пункт Разлив в ДНР. Подробности освобождения села раскрыл мехвод бронированного тягача МТ-ЛБ с позывным Добряк.

По его словам, бойцы столкнулись с плотным огнём противника ещё на подступах к Разливу. Сначала по военным начал работать пулемёт, а затем к нему подключились и FPV-дроны. Впрочем, это не помешало освободителям зайти в село, где главной опасностью стали мины.

«При подъезде к дому, где я десант высаживал, по мне попал вражеский РПГ. Но техника выдержала, я десант высадил, взял также огонь на себя, развернулся, сделал крюк и начал уходить из деревни. Через лесополосу проскочили, всё нормально, по нам огонь не открывался. FPV-шки тоже попали пару штук, но ничего серьёзного, так как в тумане они плохо видят», — рассказал Добряк в видео от Минобороны РФ.

Новости СВО. Освобождён Разлив, ВС РФ приблизились к Олешне, Зеленский превращает Украину в новый штат США, 2 апреля
Новости СВО. Освобождён Разлив, ВС РФ приблизились к Олешне, Зеленский превращает Украину в новый штат США, 2 апреля

Напомним, что Разлив был освобождён 1 апреля. Удерживающая этот участок группировка ВСУ на 90% состояла из польских наёмников, рассказали участники боёв.

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Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Антон Голыбин
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