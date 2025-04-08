Новости СВО. Освобождена Катериновка, ВСУ выбили из Гуева в Курской области, США хотят избавиться от Зеленского, 8 апреля Армия России продвигается на Покровском направлении, боевиков ВСУ взяли в клещи в Лысовке, Украина вербует наёмников из Колумбии — дайджест в материале Life.ru 7 апреля, 21:07 ВС России продвигаются в Сумской области и на Покровском направлении. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Курская область, 8 апреля

Главная новость дня — по данным некоторых источников, от ВСУ было освобождено Гуево. Сейчас завершается зачистка населённого пункта. В Минобороны сообщили о поражении силами группы войск «Север» украинских формирований в районах Гуева, Олешни и Горналя.

Карта СВО на 8 апреля 2025 года. ВС России практически освободили Гуево в Курской области. Фото © Telegram / divgen

— С мест сообщают об освобождении Гуева. Наши войска продолжают наступление, — пишут авторы Telegram-канала «Два майора».

Авторы Telegram-канала «Архангел спецназа» отмечают, что ситуация в Курской области сейчас близится к своему завершению, однако работа продолжается. Таким образом, боевые действия переходят в Сумскую область. Минобороны сообщило о поражении живой силы и техники противника в районах ряда населённых пунктов региона, включая Садки, Журавку, Локню, Юнаковку и Яблоновку.

Донецкая Народная Республика, 8 апреля

Минобороны сообщили об освобождении Катериновки в ДНР. Группировка войск «Запад» рвётся к Лиману, оккупированному ВСУ. Заход в Катериновку может отрезать украинский гарнизон города от снабжения, растянуть фронт и привести к освобождению Лимана. ВСУ пытаются отвлечь Российскую армию от наступления на Лиман атаками на Купянском направлении, но лишь теряют западную технику.

Впрочем, украинцы прекрасно понимают своё положение и жалуются на российское наступление под Лиманом:

— Cитуация складывается на данном отрезке для ВСУ нелучшим образом. Неэффективное использование ресурсов бригады, которая держит зону ответственности, плохая ситуационная осведомлённость и преимущество россиян в дронах и возможностях поражения даётся в знаки. Также успех русских добавляет пехота, оказывающая постоянное давление на позиции украинских войск, — заявили ресурсу Deep State источники в ГУР Украины.

Под Покровском (Красноармейском) ВС РФ массово истребляют технику противника. В уничтожении вражеских целей активное участие принимают бывшие украинские военнослужащие, перешедшие на российскую сторону в батальон имени Максима Кривоноса. На кадры одного из ударных дронов попало применение тяжёлой российской авиабомбы по позициям противника в Покровске.

Из-за массового уничтожения техники в этом районе у ВСУ наблюдается её нехватка.

— Подразделения ВС РФ увеличили наступательные действия в направлении Вольного Поля и Шевченко, что ставит противника в затруднительное положение. ВСУ испытывают нехватку резервов и бронетехники на этом участке, что открывает новые возможности для успешного наступления и укрепления позиций российских войск, — пишет военный эксперт Борис Рожин.

Также стало известно, что ВС России заняли юг и восток Лысовки на Покровском направлении и прорываются к северу населённого пункта.

ВСУ делают ставку на колумбийцев

Командир одной из рот 47-й бригады ВСУ заявил, что они занимаются вербовкой колумбийских наёмников и оплачивают им дорогу.

— Мы сами покупаем им билеты, чтобы они прилетели сюда, на этот месяц есть уже двести человек, — рассказал он в интервью.

По его словам, финансировать переезд наёмников военным приходится из своего кармана, так как Киев не выделяет на это средства.

В Конгрессе США ждут отставку Зеленского

Конгрессвумен-республиканка Виктория Спартц, родившаяся на Украине, призвала Украину отдать часть территорий России, а также отправить главу киевского режима Зеленского в отставку:

— Я единственный член Конгресса, родившийся на Украине, — вот почему мы должны отдать землю России. <...> Я просто не понимаю, как они могут быть поставлены в позицию, позволяющую требовать сохранения земли, — заявила она изданию The Telegraph.

По её словам, Киев сейчас не в том положении, чтобы ставить условия и спорить из-за территорий. Также она отметила, что Зеленский своими действиями и оскорблениями президента США оказал Украине медвежью услугу, и призвала украинцев добиваться его отставки.

— У них будут выборы, и если они изберут Зеленского, то потеряют всю остальную страну, — заключила республиканка Виктория Спартц.