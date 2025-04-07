Новости СВО. Освобождена Басовка, в ДНР уничтожен элитный спецназ ВСУ, Зеленский ищет предателей в правительстве, 7 апреля Армия России наступает в Сумской области и Торецке, Киев пытается задержаться под Суджей, ЕС обратил внимание на украинское оружие — дайджест Life.ru. 6 апреля, 21:07 Подразделения ВСУ уничтожают на Купянском направлении. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Курская область, 7 апреля

Потери ВСУ в Курской области за последние сутки составили свыше 170 человек. Уничтожены пункты управления БПЛА и ещё один склад вооружения. Предварительно, ВС РФ водрузили флаг над администрацией села Гуево. К российской территории Киев перебросил элитные подразделения, специализацией которых как раз являются беспилотники.

— После того как наши бойцы освободили большую часть населённого пункта Гуево, враг перебросил элитные подразделения БПЛА в этот населённый пункт. «Птичек» стало больше в несколько раз, — сообщили российские военнослужащие.

Украинские боевики, попавшие в плен в Курской области, рассказывают, как они попали в ВСУ и на территорию России. Например, Сергей Шеботько заплатил 2,5 тысячи долларов, чтобы оказаться в тыловой части, но пробыл он там недолго. Сначала его направили в Сумскую область, а потом в Курскую. Сдался он в итоге сам в десяти километрах от Суджи.

Сумская область, 7 апреля

Карта зоны СВО 7 апреля 2025 года. Подразделениями группировки войск «Север» освобождена Басовка в Сумской области, сообщает Минобороны. Фото © Telegram / divgen

В Сумской области освобождено приграничное село Басовка. Военный корреспондент Александр Коц рассказал, что кроме этого российские войска расширили плацдарм южнее Новенького. Само же наступление в этом регионе говорит о проблемах ВСУ и нехватке личного состава.

— Теперь у Сырского добавляется ещё одна проблема. Помимо Волчанска, Купянска и Покровска, где уже наблюдаются постоянные прорывы и нестабильность, тушить придётся и новое направление в Сумской области. Причём в условиях, когда логистика перегружена, а фронт вытянут до предела. И каждый новый участок — это минус внимание и минус ресурсы для остальных, — пишет канал «Военная хроника».

Донецкая Народная Республика, 7 апреля

В Часовом Яре российские войска зачистили микрорайон Западный. На Краснолиманском направлении продолжается наше наступление. В направлении Зелёной Долины продвижение на 300 метров, а к Торскому наши войска стали ближе на 350 метров.

Расчёт гаубицы Д-30 группировки войск «Запад» продолжает выполнять огневые задачи в зоне проведения спецоперации. Видео © Telegram / Минобороны России

Группировка «Центр» нанесла поражение подразделению «Омега». Это украинский отряд специального назначения. Ранее его присутствие фиксировали и на других участках специальной военной операции.

Украина станет чёрным рынком оружия

В Европейском союзе предупредили, что Украина после вооружённого конфликта может стать центром оружейной контрабанды. В руки преступников может попасть в том числе то оружие, которое оказалось брошенным на полях сражений.

— Отдавая себе в этом отчёт, мы должны постоянно выявлять и отслеживать эти угрозы, реагируя оперативно и адекватно. Мы также должны быть готовы к новым вызовам по окончании конфликта, включая рост контрабанды оружия и боеприпасов с Украины, — заявил министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк.

Украинское оружие уже находили в Испании. Из него стреляли по местным полицейским. В Европе вспомнили, что похожая ситуация с незаконной продажей вооружения была на континенте после войны на Балканах.

Зеленский ищет предателей в министерствах

Глава киевского режима Владимир Зеленский начал проверять чиновников министерств. Причиной этому стала утечка информации о сделке с США по полезным ископаемым. Всех их ведут на полиграф. Об этом пишет Financial Times.

— СБУ заверила, что действует в рамках закона для защиты безопасности Украины, и добавила, что не намерена разглашать подробности своей деятельности, — говорится в статье Financial Times.

Журналисты отмечают, что тестирование на полиграфе является сомнительной процедурой. О разглашении пунктов соглашения говорил и сам Зеленский. По его словам, ему было бы интересно, кто сливает информацию. Теперь, похоже, ему придётся ещё искать тех, кто публикует сведения о проверках чиновников.

Авторы Даниил Черных