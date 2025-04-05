Новости СВО. Освобождена Успеновка, ВС РФ продвигаются к Славянску и бьют ВСУ в Сумской области, Зеленскому предсказали казнь, 5 апреля Армия России штурмует позиции боевиков на Ореховском направлении, вышла на новые рубежи в ДНР, из ВСУ сбежали 90 тысяч человек, судьба казнённых диктаторов может повториться на Украине — дайджест Life.ru. 4 апреля, 21:07 Уничтожение пункта временной дислокации ВСУ в населённом пункте Подольское. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Курская область, 5 апреля

Ещё 190 украинских боевиков уничтожено в Курской области. Сейчас наши войска ведут наступление у Горналя, Олешни и Гуева. Сюда Киев перебросил свои элитные подразделения. При этом ВС РФ уничтожают противника в Сумской области.

До сих пор вскрываются зверства ВСУ в Курской области. 92-летняя жительница села Гуево рассказала, что ей запрещали выходить из дома за водой. Для выхода на улицу требовался специальный пропуск.

В этот раз операторы FPV-дронов на оптоволокне группировки войск «Север» уничтожили несколько пикапов ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Донецкая Народная Республика, 5 апреля

Российские войска освободили Розовку и Успеновку. Эти населённые пункты находятся в Покровском районе. Военный корреспондент Александр Коц рассказал, как освобождение Розовки скажется на ситуации в Горловке.

— В окрестностях Розовки находились артиллерийские позиции ВСУ, с которых противник бил, в частности, по Горловке. Освобождение Розовки позволит снизить давление на этот город, — объяснил военкор Александр Коц.

А вот взятие Успеновки может потянуть за собой водружение флага России над Новоалександровкой, Новосергеевкой, Новониколаевкой и селом Муравки.

Военный блогер Юрий Подоляка со ссылкой на ресурсы противника говорит об освобождении Ямполовки на севере ДНР. Также начался штурм Торского. Такие действия позволяют нашим войскам постепенно выйти в тыл группировки ВСУ, засевшей в Северске, а также продвинуться к Лиману, за которым уже начинается Славянск и Краматорск.

Операторы FPV-дронов группировки «Север» уничтожили блиндаж с живой силой ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Из ВСУ бегут дезертиры

Немецкое издание Berliner Zeitung сообщает о тысячах дезертиров на Украине. Журналистам даже удалось пообщаться с теми, кто решил самостоятельно покинуть ВСУ. Украинских военных больше всего разочаровывают бесхозяйственность и коррупция в армии.

— Впервые в истории Украины дезертирство стало самым распространённым преступлением, опередив воровство и мошенничество. В 2024 году было зарегистрировано почти 89,5 тысячи случаев, что в три с лишним раза превысило показатели предыдущего года. Число незарегистрированных случаев, вероятно, ещё выше, — пишут немцы.

Для режима Зеленского это проблема. Уже сейчас разрабатывается закон, согласно которому дезертиров простят, если они вернутся в подразделения до июня. Секретарь комитета по безопасности Верховной рады Роман Костенко заявил, что прошлая амнистия дезертиров только увеличила количество беглецов.

Карта СВО 5 апреля 2025 года. Освобождена Ямполовка на севере ДНР. Фото © Telegram / DIVGEN. Карта СВО

Зеленскому предсказали судьбу диктаторов

Китайские журналисты обратили внимание на то, что Владимир Зеленский за три года превратился из международной звезды в проблему. У него была поддержка, а теперь многие политики отворачиваются от него. Вместе с этим зреют проблемы внутри страны — поддержка падает. Опасность представляют нелояльные военные.

— Сложно отрицать, что нынешняя политическая и социальная обстановка становится всё более опасной для Зеленского. Если он не сможет быстро стабилизировать ситуацию внутри страны и вернуть доверие международного сообщества, его политической жизни может прийти конец и он даже может закончить в стиле Хусейна или Каддафи, — говорится в статье.

Российские военные в зоне проведения СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Китайцы подытожили, что на судьбу Зеленского будет влиять отношение мирового сообщества, лояльность армии и поддержка народа. Но сейчас Зеленскому бояться нечего.

— Если сейчас не станет Зеленского, есть вероятность, что на его место может прийти компетентный человек. А нам это нужно? В конечном итоге кто-то его да и уберёт, — рассказал бывший офицер американской армии Станислав Крапивник, почему устранение киевского главаря невыгодно России. Поэтому Зеленский пока может спокойно ездить по линии фронта.

Авторы Даниил Черных