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Новости СВО. Освобождена Успеновка, ВС РФ продвигаются к Славянску и бьют ВСУ в Сумской области, Зеленскому предсказали казнь, 5 апреля

Армия России штурмует позиции боевиков на Ореховском направлении, вышла на новые рубежи в ДНР, из ВСУ сбежали 90 тысяч человек, судьба казнённых диктаторов может повториться на Украине — дайджест Life.ru.

4 апреля, 21:07
Уничтожение пункта временной дислокации ВСУ в населённом пункте Подольское. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Уничтожение пункта временной дислокации ВСУ в населённом пункте Подольское. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Курская область, 5 апреля

Ещё 190 украинских боевиков уничтожено в Курской области. Сейчас наши войска ведут наступление у Горналя, Олешни и Гуева. Сюда Киев перебросил свои элитные подразделения. При этом ВС РФ уничтожают противника в Сумской области.

До сих пор вскрываются зверства ВСУ в Курской области. 92-летняя жительница села Гуево рассказала, что ей запрещали выходить из дома за водой. Для выхода на улицу требовался специальный пропуск.

В этот раз операторы FPV-дронов на оптоволокне группировки войск «Север» уничтожили несколько пикапов ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Донецкая Народная Республика, 5 апреля

Российские войска освободили Розовку и Успеновку. Эти населённые пункты находятся в Покровском районе. Военный корреспондент Александр Коц рассказал, как освобождение Розовки скажется на ситуации в Горловке.

— В окрестностях Розовки находились артиллерийские позиции ВСУ, с которых противник бил, в частности, по Горловке. Освобождение Розовки позволит снизить давление на этот город, объяснил военкор Александр Коц.

А вот взятие Успеновки может потянуть за собой водружение флага России над Новоалександровкой, Новосергеевкой, Новониколаевкой и селом Муравки.

Военный блогер Юрий Подоляка со ссылкой на ресурсы противника говорит об освобождении Ямполовки на севере ДНР. Также начался штурм Торского. Такие действия позволяют нашим войскам постепенно выйти в тыл группировки ВСУ, засевшей в Северске, а также продвинуться к Лиману, за которым уже начинается Славянск и Краматорск.

Операторы FPV-дронов группировки «Север» уничтожили блиндаж с живой силой ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Из ВСУ бегут дезертиры

Немецкое издание Berliner Zeitung сообщает о тысячах дезертиров на Украине. Журналистам даже удалось пообщаться с теми, кто решил самостоятельно покинуть ВСУ. Украинских военных больше всего разочаровывают бесхозяйственность и коррупция в армии.

— Впервые в истории Украины дезертирство стало самым распространённым преступлением, опередив воровство и мошенничество. В 2024 году было зарегистрировано почти 89,5 тысячи случаев, что в три с лишним раза превысило показатели предыдущего года. Число незарегистрированных случаев, вероятно, ещё выше, пишут немцы.

Для режима Зеленского это проблема. Уже сейчас разрабатывается закон, согласно которому дезертиров простят, если они вернутся в подразделения до июня. Секретарь комитета по безопасности Верховной рады Роман Костенко заявил, что прошлая амнистия дезертиров только увеличила количество беглецов.

Карта СВО 5 апреля 2025 года. Освобождена Ямполовка на севере ДНР. Фото © Telegram / DIVGEN. Карта СВО

Карта СВО 5 апреля 2025 года. Освобождена Ямполовка на севере ДНР. Фото © Telegram / DIVGEN. Карта СВО

Зеленскому предсказали судьбу диктаторов

Китайские журналисты обратили внимание на то, что Владимир Зеленский за три года превратился из международной звезды в проблему. У него была поддержка, а теперь многие политики отворачиваются от него. Вместе с этим зреют проблемы внутри страны — поддержка падает. Опасность представляют нелояльные военные.

— Сложно отрицать, что нынешняя политическая и социальная обстановка становится всё более опасной для Зеленского. Если он не сможет быстро стабилизировать ситуацию внутри страны и вернуть доверие международного сообщества, его политической жизни может прийти конец и он даже может закончить в стиле Хусейна или Каддафи, — говорится в статье.

Российские военные в зоне проведения СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военные в зоне проведения СВО. Фото © ТАСС / Алексей Коновалов

Китайцы подытожили, что на судьбу Зеленского будет влиять отношение мирового сообщества, лояльность армии и поддержка народа. Но сейчас Зеленскому бояться нечего.

— Если сейчас не станет Зеленского, есть вероятность, что на его место может прийти компетентный человек. А нам это нужно? В конечном итоге кто-то его да и уберёт, — рассказал бывший офицер американской армии Станислав Крапивник, почему устранение киевского главаря невыгодно России. Поэтому Зеленский пока может спокойно ездить по линии фронта.

Новости СВО. Армия России освободила Розовку, ВСУ отступают из Торецка, как Зеленский хотел расправиться с Залужным, 4 апреля
Новости СВО. Армия России освободила Розовку, ВСУ отступают из Торецка, как Зеленский хотел расправиться с Залужным, 4 апреля
Авторы
Даниил Черных
Даниил Черных
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