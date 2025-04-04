Два бойца ВСУ учинили «‎трибунал» над 92-летней бабулей из курского села за поход по воду

Военная украинская комендатура при оккупации села Гуево Курской области запретила выходить на улицу 92-летней местной жительнице Екатерине Ивановне. Подышать воздухом пенсионерка могла только со специальным пропуском, а вот поход по воду без документа обернулся для неё чуть ли не «‎трибуналом».

«Он (комендант ВСУ, – Прим. Life.ru) мне дал (пропуск, – Прим. Life.ru), сказал по деревне ходить... Я ему сказала: У меня воды нет в доме», – рассказала бабуля РИА «Новости».

Екатерина Ивановна объяснила, что пропуск ей приказали всегда иметь при себе, при выезде из села его также требовалось предъявлять.

«Выдавал (пропуск – Прим. Life.ru) настоящий украинец, их два парня было. Без пропуска нам нельзя было выходить», – вспоминает Екатерина Ивановна.