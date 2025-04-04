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4 апреля, 08:31

Два бойца ВСУ учинили «‎трибунал» над 92-летней бабулей из курского села за поход по воду

ВСУ запрещали 92-летней жительнице Гуево ходить по курскому селу без пропуска

Военная украинская комендатура при оккупации села Гуево Курской области запретила выходить на улицу 92-летней местной жительнице Екатерине Ивановне. Подышать воздухом пенсионерка могла только со специальным пропуском, а вот поход по воду без документа обернулся для неё чуть ли не «‎трибуналом».

«Он (комендант ВСУ, – Прим. Life.ru) мне дал (пропуск, – Прим. Life.ru), сказал по деревне ходить... Я ему сказала: У меня воды нет в доме», рассказала бабуля РИА «Новости».

Екатерина Ивановна объяснила, что пропуск ей приказали всегда иметь при себе, при выезде из села его также требовалось предъявлять.

«Выдавал (пропуск – Прим. Life.ru) настоящий украинец, их два парня было. Без пропуска нам нельзя было выходить», – вспоминает Екатерина Ивановна.

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Сейчас с Курской области продолжают вывозить местных жителей, которые всё это время находились на территории региона. Например, с 12 марта с освобождённых территорий были вывезены 709 жителей, включая 18 детей. Никто из гражданских не погиб и никак не пострадал во время возвращения домой, а все нуждавшиеся в медицинских услугах были госпитализированы.

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Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Наталья Афонина
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