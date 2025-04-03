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3 апреля, 19:04

С 12 марта с освобождённых территорий Курщины вывезено более 700 человек

Хинштейн: 709 жителей Курщины были вывезены с освобождённых ВС РФ территорий

709 жителей Курской области, включая 18 детей, были вывезены с освобождённых территорий региона после массового продвижения Армии России с 12 марта. Об этом в личном телеграм-канале сообщил врио главы области Александр Хинштейн.

«709 человек, в том числе 18 детей, были вывезены из освобождённых территорий с начала массового продвижения наших войск, начиная с 12 марта. В их числе — и 25 жителей, которые вернулись с территории Украины», — говорится в публикации.

Глава региона добавил, что ни один из гражданских не погиб и никак не пострадал во время возвращения домой, а все нуждавшиеся в медицинских услугах — таковых было 74 человека — были госпитализированы. В настоящее время на лечении остаются 18 пациентов.

290 эвакуированных были размещены в ПВР, а 419 из них забрали жить к себе их родственники и друзья. Всех приехавших из приграничья осматривают врачи и психологи, им предоставляют юридическую помощи, предметы первой необходимости, гуманитарные наборы и все причитающиеся меры поддержки. Эвакуация продолжается, подытожил Хинштейн.

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Ранее Александр Хинштейн высказал мнение, что момент, когда ВС Украины будут окончательно выбиты из Курской области, наступит достаточно скоро. Он добавил, что руководство региона уже начало подготовку к восстановлению разрушенных домов и инфраструктуры, приступило к разминированию территории и делает первые шаги по возвращению к мирной жизни.

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Юрий Лысенко
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