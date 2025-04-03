С 12 марта с освобождённых территорий Курщины вывезено более 700 человек
Хинштейн: 709 жителей Курщины были вывезены с освобождённых ВС РФ территорий
709 жителей Курской области, включая 18 детей, были вывезены с освобождённых территорий региона после массового продвижения Армии России с 12 марта. Об этом в личном телеграм-канале сообщил врио главы области Александр Хинштейн.
«709 человек, в том числе 18 детей, были вывезены из освобождённых территорий с начала массового продвижения наших войск, начиная с 12 марта. В их числе — и 25 жителей, которые вернулись с территории Украины», — говорится в публикации.
Глава региона добавил, что ни один из гражданских не погиб и никак не пострадал во время возвращения домой, а все нуждавшиеся в медицинских услугах — таковых было 74 человека — были госпитализированы. В настоящее время на лечении остаются 18 пациентов.
290 эвакуированных были размещены в ПВР, а 419 из них забрали жить к себе их родственники и друзья. Всех приехавших из приграничья осматривают врачи и психологи, им предоставляют юридическую помощи, предметы первой необходимости, гуманитарные наборы и все причитающиеся меры поддержки. Эвакуация продолжается, подытожил Хинштейн.
Ранее Александр Хинштейн высказал мнение, что момент, когда ВС Украины будут окончательно выбиты из Курской области, наступит достаточно скоро. Он добавил, что руководство региона уже начало подготовку к восстановлению разрушенных домов и инфраструктуры, приступило к разминированию территории и делает первые шаги по возвращению к мирной жизни.
Telegram / Александр Хинштейн