С 12 марта с освобождённых территорий Курщины вывезено более 700 человек

709 жителей Курской области, включая 18 детей, были вывезены с освобождённых территорий региона после массового продвижения Армии России с 12 марта. Об этом в личном телеграм-канале сообщил врио главы области Александр Хинштейн.

«709 человек, в том числе 18 детей, были вывезены из освобождённых территорий с начала массового продвижения наших войск, начиная с 12 марта. В их числе — и 25 жителей, которые вернулись с территории Украины», — говорится в публикации.

Глава региона добавил, что ни один из гражданских не погиб и никак не пострадал во время возвращения домой, а все нуждавшиеся в медицинских услугах — таковых было 74 человека — были госпитализированы. В настоящее время на лечении остаются 18 пациентов.

290 эвакуированных были размещены в ПВР, а 419 из них забрали жить к себе их родственники и друзья. Всех приехавших из приграничья осматривают врачи и психологи, им предоставляют юридическую помощи, предметы первой необходимости, гуманитарные наборы и все причитающиеся меры поддержки. Эвакуация продолжается, подытожил Хинштейн.