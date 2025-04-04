Российские военные освободили Розовку и Успеновку в ДНР

Под контроль российских военных перешли ещё два населённых пункта, расположенных на территории Донецкой Народной Республики, — Успеновка и Розовка. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Центр» была освобождена Успеновка. А из Розовки выгнать противника удалось подразделениям Южной группировки войск.