Великий пост
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 апреля, 10:14

Российские военные освободили Розовку и Успеновку в ДНР

Российские военные. Фото © Telegram / Минобороны России

Российские военные. Фото © Telegram / Минобороны России

Под контроль российских военных перешли ещё два населённых пункта, расположенных на территории Донецкой Народной Республики, — Успеновка и Розовка. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве отметили, что благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Центр» была освобождена Успеновка. А из Розовки выгнать противника удалось подразделениям Южной группировки войск.

Полянский: Почти вся территория Курской области освобождена от ВСУ
Полянский: Почти вся территория Курской области освобождена от ВСУ

А накануне Life.ru сообщал, что российские силы освободили два населённых пункта в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Подразделения группы «Восток» продвинулись вглубь обороны противника и освободили Весёлое в ДНР. В то же время, благодаря действиям подразделений группы «Днепр», под контроль наших парней перешло Лобковое в Запорожской области.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar