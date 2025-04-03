Российские войска отбили у Вооружённых сил Украины практически всю территорию Курской области, которую ранее занимала киевская армия. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на неформальном заседании Совета безопасности ООН по «Формуле Арриа».

Во время неформального заседания Совета Безопасности ООН дипломат сообщил, что 8 марта Армия России начала масштабную операцию с целью полного вытеснения украинских сил из региона.

По словам Полянского, хитроумный и внезапный манёвр ВС РФ оказался настолько эффективным, что позволил российским бойцам ворваться в тыл противника. Те бросились наутёк, не успев даже позаботиться о том, чтобы скрыть «улики своих преступлений». Теперь Курская область почти полностью очищена от сил противника.