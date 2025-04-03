Полянский: Почти вся территория Курской области освобождена от ВСУ
Фото © Telegram / Минобороны России
Российские войска отбили у Вооружённых сил Украины практически всю территорию Курской области, которую ранее занимала киевская армия. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский на неформальном заседании Совета безопасности ООН по «Формуле Арриа».
Во время неформального заседания Совета Безопасности ООН дипломат сообщил, что 8 марта Армия России начала масштабную операцию с целью полного вытеснения украинских сил из региона.
По словам Полянского, хитроумный и внезапный манёвр ВС РФ оказался настолько эффективным, что позволил российским бойцам ворваться в тыл противника. Те бросились наутёк, не успев даже позаботиться о том, чтобы скрыть «улики своих преступлений». Теперь Курская область почти полностью очищена от сил противника.
Ранее сообщалось, что в приграничном селе Гуево в Курской области кипят ожесточенные бои. Группировка войск «Север» подтверждает, что российские силы сейчас продолжают выбивать врага из населённого пункта. Совсем скоро, по прогнозам командования ВС РФ, украинские силы будут вытеснены из Гуево.
Напомним, дерзкая операция ВС РФ под названием «Поток», которую российские военные завершили 8 марта, помогла окончательно освободить город Суджа. На протяжении почти недели более 800 бойцов шли в тыл украинских формирований по газовой трубе. Они преодолели около 15 км в условиях недостатка кислорода. 13 марта Минобороны официально подтвердило освобождение Суджи. Сами участники подвига позднее рассказали, с какой главной сложностью им пришлось столкнуться во время штурма в тылу противника.