Десантники из Бурятии, участвовавшие в операции «Поток» («Труба»), были вынуждены соблюдать дистанцию между группами в 50-100 метров. Об этом сообщил командир парашютно-десантной роты 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой с позывным Север.

Он отметил, что это стало необходимым из-за острого дефицита кислорода. Север также рассказал, что штурм Суджанского района, в который российские войска вошли через газопровод, начался в ночь на 4 марта. Военные прошли по подземным туннелям около 400-500 метров, прежде чем спуститься в газопровод.