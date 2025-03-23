Прорвавшиеся в тыл ВСУ по газопроводу бойцы раскрыли главную сложность операции «Поток»
Боец Север: Участникам операции «Поток» не хватало кислорода
Десантники из Бурятии, участвовавшие в операции «Поток» («Труба»), были вынуждены соблюдать дистанцию между группами в 50-100 метров. Об этом сообщил командир парашютно-десантной роты 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой с позывным Север.
Он отметил, что это стало необходимым из-за острого дефицита кислорода. Север также рассказал, что штурм Суджанского района, в который российские войска вошли через газопровод, начался в ночь на 4 марта. Военные прошли по подземным туннелям около 400-500 метров, прежде чем спуститься в газопровод.
«Сделали сначала интервал небольшой. Когда пробка начала появляться, я собрал всю роту свою. И в течение всех этих трёх-четырёх дней я передвигался на протяжении 50-100 метров между взводами», — пояснил он в беседе с РИА «Новости».
Напомним, операция «Поток» помогла окончательно освободить Суджу. Шесть дней более 800 штурмовиков шли в тыл украинских позиций по газовой трубе. 13 марта МО РФ официально подтвердило освобождение Суджи. Life.ru рассказывал, что при штурме российские военные повторили героический подвиг Первой мировой, который называют «атакой мертвецов».
Telegram / Минобороны России