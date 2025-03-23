Россияне смогут повторить легендарную «атаку мертвецов» в Судже по копии трубы
Копию трубы из операции «Поток» в Судже установили перед храмом в Екатеринбурге
Монтаж памятника о подвиге ВС РФ при освобождении Суджи. Обложка © Telegram / Храм на Крови
В Екатеринбурге приступили к созданию выставки, которая будет посвящена военной операции «Поток» во время освобождения города Суджа Курской области от украинских захватчиков. К городскому храму привезли участок газовой трубы, идентичной по диаметру той, по которой наши военные прошли 16 километров в тыл к ВСУ. Кадры монтажа выставки публикует пресс-служба церкви.
Монтаж памятника о подвиге ВС РФ при освобождении Суджи. Фото © Telegram / Храм на Крови
«Главный экспонат установлен на площадке перед верхним храмом. Участок трубы протяжённости 16 метров привезён в Храм на Крови. Диаметр установленной трубы в точности соответствует диаметру потока, обеспечившего нашим воинам героическую Победу», — говорится в тексте.
Торжественное открытие экспозиции состоится во вторник 25 марта в 17:00, отметили в храме. Все желающие смогут подойти к трубе и представить, как наши солдаты пробирались по этому замкнутому пространству в Суджу, теряя сознание от дефицита кислорода и воды.
Напомним, операция ВС РФ под названием «Поток» стала ключевым этапом в освобождении Суджи. На протяжении шести дней 800 штурмовиков продвигались в тыл украинских позиций по трубе, из которого был откачан газ. Они преодолели почти 16 километров в ограниченном пространстве, сталкиваясь с нехваткой кислорода. ВСУ не ожидали увидеть российских бойцов, их внезапное появление вызвало панику, враг начал беспорядочно отступать. 13 марта МО РФ официально подтвердило освобождение Суджи. Life.ru рассказывал, что при штурме Суджи российские военные повторили героический подвиг Первой мировой, прозванный «атакой мертвецов».