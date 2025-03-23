Россияне смогут повторить легендарную «атаку мертвецов» в Судже по копии трубы

В Екатеринбурге приступили к созданию выставки, которая будет посвящена военной операции «Поток» во время освобождения города Суджа Курской области от украинских захватчиков. К городскому храму привезли участок газовой трубы, идентичной по диаметру той, по которой наши военные прошли 16 километров в тыл к ВСУ. Кадры монтажа выставки публикует пресс-служба церкви.

Монтаж памятника о подвиге ВС РФ при освобождении Суджи. Фото © Telegram / Храм на Крови

«Главный экспонат установлен на площадке перед верхним храмом. Участок трубы протяжённости 16 метров привезён в Храм на Крови. Диаметр установленной трубы в точности соответствует диаметру потока, обеспечившего нашим воинам героическую Победу», — говорится в тексте.