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3 апреля, 10:38

Российские войска освободили Весёлое и Лобковое

Обложка © Александр Река

Обложка © Александр Река

Российские войска освободили два населённых пункта в ДНР и Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Так, подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободил Весёлое в Донецкой Народной Республики. А в результате решительных действий подразделений группировки войск «Днепр» освобождён населённый пункт Лобковое Запорожской области.

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А ранее бойцы «Востока» решительной атакой освободили Разлив в ДНР. Этот населённый пункт находится близ посёлка городского типа Великая Новосёлка. В 2021 году там проживало около тысячи человек. Появилось также видео, как российские бойцы установили флаг РФ в Разливе.

Александра Вишнякова
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