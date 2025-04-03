Российские войска освободили Весёлое и Лобковое

Российские войска освободили два населённых пункта в ДНР и Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Так, подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободил Весёлое в Донецкой Народной Республики. А в результате решительных действий подразделений группировки войск «Днепр» освобождён населённый пункт Лобковое Запорожской области.