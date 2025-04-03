Российские войска освободили Весёлое и Лобковое
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Российские войска освободили два населённых пункта в ДНР и Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Так, подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободил Весёлое в Донецкой Народной Республики. А в результате решительных действий подразделений группировки войск «Днепр» освобождён населённый пункт Лобковое Запорожской области.
А ранее бойцы «Востока» решительной атакой освободили Разлив в ДНР. Этот населённый пункт находится близ посёлка городского типа Великая Новосёлка. В 2021 году там проживало около тысячи человек. Появилось также видео, как российские бойцы установили флаг РФ в Разливе.