Живой Владимир Зеленский для России сегодня намного выгодней, чем мёртвый. К такому выводу пришёл военный эксперт, бывший офицер американской армии Станислав Крапивник.

«Если бы наша цель заключалась в том, чтобы устранить его, мы бы сделали это с высокой точностью. На самом деле, Зеленский нам выгоден», — подчеркнул он в интервью сайту МК.ru.

Крапивник отметил, что все выезды президента Украины к линии фронта представляют собой тщательно организованные мероприятия. По его мнению, поездки Зеленского, включая неудавшую попытку посетить границу с Белгородской областью, вероятнее всего, являются результатом работы его специалистов по компьютерной графике. Он также упомянул о предыдущем визите Зеленского в Авдеевку, который был осуществлён с использованием хромакея, когда неподвижные волосы на фоне ветра выдали недостаток профессионализма его команды.

Эксперт также пояснил, что Зеленский находится под протекцией Британии и Франции, а его неадекватное поведение только усугубляет напряжённость в отношениях с США. Многие украинцы испытывают к нему ненависть, а коррупция в его окружении играет нам на руку: пока он и его команда занимаются собственными интересами, деньги не идут на нужды Вооружённых сил Украины.