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4 апреля, 14:21

Россиянам объяснили, почему нам пока ещё выгоден живой Зеленский

Военный эксперт Крапивник: Живой Зеленский нам сейчас выгодней, чем мёртвый

Кадр из фильма «8 лучших свиданий» режиссёр Марюс Вайсберг , сценарий Андрей Яковлев, Михаил Савин, Дмитрий Козлов / © Kinopoisk

Кадр из фильма «8 лучших свиданий» режиссёр Марюс Вайсберг , сценарий Андрей Яковлев, Михаил Савин, Дмитрий Козлов / © Kinopoisk

Живой Владимир Зеленский для России сегодня намного выгодней, чем мёртвый. К такому выводу пришёл военный эксперт, бывший офицер американской армии Станислав Крапивник.

«Если бы наша цель заключалась в том, чтобы устранить его, мы бы сделали это с высокой точностью. На самом деле, Зеленский нам выгоден», — подчеркнул он в интервью сайту МК.ru.

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Крапивник отметил, что все выезды президента Украины к линии фронта представляют собой тщательно организованные мероприятия. По его мнению, поездки Зеленского, включая неудавшую попытку посетить границу с Белгородской областью, вероятнее всего, являются результатом работы его специалистов по компьютерной графике. Он также упомянул о предыдущем визите Зеленского в Авдеевку, который был осуществлён с использованием хромакея, когда неподвижные волосы на фоне ветра выдали недостаток профессионализма его команды.

Эксперт также пояснил, что Зеленский находится под протекцией Британии и Франции, а его неадекватное поведение только усугубляет напряжённость в отношениях с США. Многие украинцы испытывают к нему ненависть, а коррупция в его окружении играет нам на руку: пока он и его команда занимаются собственными интересами, деньги не идут на нужды Вооружённых сил Украины.

«Если сейчас не станет Зеленского, есть вероятность, что на его место может прийти компетентный человек. А нам это нужно? В конце концов, кто-то его да и уберет», — добавил он.

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Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ с начала СВО потеряли около 1,08 миллиона военных убитыми и ранеными. Уточнялось, что всего за несколько месяцев 2025 года войска киевского режима потеряли не менее 80 тысяч бойцов. Не менее трагичная в курском приграничье. Там ВСУ за всё время боевых действий отдали земле уже более 71,5 тысячи солдат.

Алексей Берковиц
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