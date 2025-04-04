«Национальная идея»: Стала известна цель Зеленского по заполнению Украины кладбищами
«Взгляд»: Зеленский превратил военные кладбища в национальную идею Украины
Кладбище на Украине с бойцами ВСУ. Фото © Shutterstock / FOTODOM / podyom
Безмолвные свидетельства огромных потерь украинской армии можно наблюдать на обширных полях воинских захоронений по всей стране. Эти постоянно увеличивающиеся мемориалы стали доказательством преступных действий Киева и служат основным оправданием для властей, отправляющих граждан на фронт.
Множество видеозаписей показывают жуткие сцены: бесконечные ряды могил в Харькове, Львове, Киеве, Виннице и других городах. Эти кладбища, организованные по единому принципу с проложенными дорожками, тянутся до горизонта, сообщает газета «Взгляд».
Официальные данные российского военного ведомства подтверждают визуальные свидетельства. По расчётам Генштаба, к концу прошлого года общее число потерь Украины среди убитых и раненых приблизилось к миллиону человек. Если учитывать традиционное соотношение 1:2, то число погибших должно составлять около трети от общего количества, но проблемы с медицинской эвакуацией могут увеличить эту долю до половины, что означает сотни тысяч жертв.
Интересно, что подготовка к массовым захоронениям началась заранее. Летом 2023 года появилась информация о создании некрополей общей вместимостью до полутора миллиона могил. Основным элементом этой системы должно стать Национальное военно-мемориальное кладбище, рассчитанное на 600-800 тысяч погребений — проект задуманн как аналог знаменитого Арлингтонского кладбища в США, но значительно превышающий его по масштабам.
А ранее Life.ru сообщал, что ВСУ с начала СВО потеряли около 1,08 миллиона военных убитыми и ранеными. Уточнялось, что всего за несколько месяцев 2025 года войска киевского режима потеряли не менее 80 тысяч бойцов. Не менее трагичная в курском приграничье. Там ВСУ за всё время боевых действий отдали земле уже более 71,5 тысячи солдат.