Безмолвные свидетельства огромных потерь украинской армии можно наблюдать на обширных полях воинских захоронений по всей стране. Эти постоянно увеличивающиеся мемориалы стали доказательством преступных действий Киева и служат основным оправданием для властей, отправляющих граждан на фронт.

Множество видеозаписей показывают жуткие сцены: бесконечные ряды могил в Харькове, Львове, Киеве, Виннице и других городах. Эти кладбища, организованные по единому принципу с проложенными дорожками, тянутся до горизонта, сообщает газета «Взгляд».

Официальные данные российского военного ведомства подтверждают визуальные свидетельства. По расчётам Генштаба, к концу прошлого года общее число потерь Украины среди убитых и раненых приблизилось к миллиону человек. Если учитывать традиционное соотношение 1:2, то число погибших должно составлять около трети от общего количества, но проблемы с медицинской эвакуацией могут увеличить эту долю до половины, что означает сотни тысяч жертв.