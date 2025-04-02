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2 апреля, 11:45

Потери ужасают: Появилось видео с огромным военным кладбищем в Виннице

Жители Винницы сняли на видео огромное кладбище, где похоронены бойцы ВСУ

В Виннице местные жители сняли на видео огромное кладбище, где похоронены украинские военнослужащие. На свежих могилах, принадлежащих бойцам ВСУ, установлены государственные флаги Украины. Видеозапись была опубликована в сообществе «Русское оружие» в соцсети «ВКонтакте».

Огромное военное кладбище в украинской Виннице. Видео © VK / «Русское оружие»

На кадрах видно, что недавние могилы укрыты венками, лежащими на песчаных холмиках. Более старые захоронения покрыты искусственным зелёным газоном. На могилах 2022-2023 годов уже установлены памятники и скамейки для посетителей.

А ранее Life.ru сообщал, что потери ВСУ с начала СВО достигли 1,08 миллиона военных убитыми и ранеными. Причём только за несколько месяцев 2025 года украинские войска потеряли около 80 тысяч бойцов. Не менее ужасающая картина в курском приграничье. Там ВСУ за всё время боевых действий лишились уже более 71,5 тысячи солдат.

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Обложка ©

VK / «Русское оружие»

Наталья Демьянова
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