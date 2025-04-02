В Виннице местные жители сняли на видео огромное кладбище, где похоронены украинские военнослужащие. На свежих могилах, принадлежащих бойцам ВСУ, установлены государственные флаги Украины. Видеозапись была опубликована в сообществе «Русское оружие» в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что недавние могилы укрыты венками, лежащими на песчаных холмиках. Более старые захоронения покрыты искусственным зелёным газоном. На могилах 2022-2023 годов уже установлены памятники и скамейки для посетителей.