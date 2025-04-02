Потери ужасают: Появилось видео с огромным военным кладбищем в Виннице
Жители Винницы сняли на видео огромное кладбище, где похоронены бойцы ВСУ
В Виннице местные жители сняли на видео огромное кладбище, где похоронены украинские военнослужащие. На свежих могилах, принадлежащих бойцам ВСУ, установлены государственные флаги Украины. Видеозапись была опубликована в сообществе «Русское оружие» в соцсети «ВКонтакте».
Огромное военное кладбище в украинской Виннице. Видео © VK / «Русское оружие»
На кадрах видно, что недавние могилы укрыты венками, лежащими на песчаных холмиках. Более старые захоронения покрыты искусственным зелёным газоном. На могилах 2022-2023 годов уже установлены памятники и скамейки для посетителей.
А ранее Life.ru сообщал, что потери ВСУ с начала СВО достигли 1,08 миллиона военных убитыми и ранеными. Причём только за несколько месяцев 2025 года украинские войска потеряли около 80 тысяч бойцов. Не менее ужасающая картина в курском приграничье. Там ВСУ за всё время боевых действий лишились уже более 71,5 тысячи солдат.
VK / «Русское оружие»