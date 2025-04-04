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4 апреля, 11:26

«Ходячий труп в вышиванке»: Русофобия довела Зеленского до истощения

Daily Star: Русофобия довела Зеленского до истощения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza, © kino-teatr.ru

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza, © kino-teatr.ru

За последние пару лет русофобия и постоянный стресс значительно изменили внешний вид Владимира Зеленского, отмечает британский таблоид Daily Star. В публикации говорится, что его изможденное лицо стало отражением слепой ненависти к России. И пока Запад извлекает выгоду из ситуации, бывший комик-президент «расплачивается своим здоровьем, отстаивая чужие интересы», сказано в статье издания.

«Лицо, когда-то полное жизни и радости, теперь носит следы пережитых страданий и утратило мальчишеский азарт», — приводят фрагмент оригинального текста наши коллеги из ИноСМИ.

Доктор Гарет Най из Университета Солфорда отметил, что за время своего президентства Зеленский претерпел заметные визуальные изменения и предложил новую вариацию известной поговорки: «Все, что не убивает, делает нас старше». Он добавил, что стресс и травматические события оказывают серьезное влияние на организм человека.

«Стресс может изменять уровень гормонов и биологические структуры, заставляя клетки функционировать иначе. Когда организм испытывает стресс, уровень кортизола повышается», — подчеркнул доктор Най.

В Турции рассказали о пугающих изменениях во внешности Зеленского
В Турции рассказали о пугающих изменениях во внешности Зеленского

Ранее Life.ru рассказывал, что на Украине тоже шокированы изменениями в лице Зеленского, произошедшими с начала СВО, но по альтернативной версии, всему виной пристрастие к «запрещёнке».

Марина Фещенко
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