На Украине шокированы изменениями в лице Зеленского за 2 года из-за пристрастия к "запрещёнке"

Произошедшие за два минувших года перемены во внешности президента Украины Владимира Зеленского говорят о серьёзных проблемах со здоровьем. Такое заявление в своём телеграм-канале сделал экс-премьер-министр Незалежной Николай Азаров.

"Поездки Зеленского на Запад — не только попытки "выбить" из партнёров дополнительную финансовую и военную помощь, но и стремление показать, что у президента Украины нет серьёзных проблем со здоровьем. Но проблемы эти есть, и они нарастают!" — сказано в посте политика.

По его словам, разительные перемены в облике украинского президента не укрылись от граждан Украины и уже стали предметом пересудов в народе. Всего за два года у Зеленского изменился цвет лица, оно слегка припухло, кожу изрезали морщины, а под глазами возникли тёмные пятна. На видеозаписях можно заметить, что у украинского лидера затруднено дыхание, а его движения выглядят замедленными с отрывистыми рывками.

Президент Украины Владимир Зеленский. Видеообращение от 12 сентября 2023 года. Видео © t.me / V_Zelenskiy_official

Сам Азаров считает, что изменения вызваны отнюдь не сложными временами для Украины, для живущих в ней людей и тревогой за их будущее. Он добавил, что метаморфозы с лицом Зеленского происходят из-за непомерного пьянства и страсти к употреблению наркотиков.