Сенатор Ковитиди назвала Зеленского шантажистом и политическим банкротом

Как уточнила Ковитиди, определяя на "задний двор" Европы украинских беженцев, себя Зеленский видит исключительно на переднем плане. По её словам, следующий шаг главы государства заключается в обвинении США в недостаточной поддержке Украины и попытке втянуть Вашингтон в открытое противостояние с Москвой.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский пригрозил странам Евросоюза новыми проблемами с беженцами при сокращении объёмов западной помощи украинцам как за пределами, так и внутри страны. Политик отметил, что до последнего момента его сограждане за рубежом "вели себя хорошо" и были благодарны государствам, которые их приютили. Но их реакция может быть непредсказуема, если они вдруг почувствуют, что партнёры "бросили" их Родину, предупредил украинский лидер. Перед этим Зеленский усомнился в искренности Запада в плане поддержки Украины и заявил, что у него на этот счёт плохое предчувствие.