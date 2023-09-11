Сенатор Ковитиди назвала Зеленского шантажистом и политическим банкротом
Президент Украины Владимир Зеленский — политический банкрот и шантажист. Об этом заявила член Комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди, комментируя заявление лидера Незалежной, который пригрозил ЕС непредсказуемой реакцией украинских беженцев, если Запад начнёт сокращать помощь Киеву.
"Своими заявлениями Зеленский пытается уйти от ответственности, претензий кредиторов и гнева народа Украины. Угрозы Зеленского в адрес Евросоюза "непредсказуемыми" действиями украинских беженцев никого не удивляют", — сказала сенатор в беседе с RT.
Как уточнила Ковитиди, определяя на "задний двор" Европы украинских беженцев, себя Зеленский видит исключительно на переднем плане. По её словам, следующий шаг главы государства заключается в обвинении США в недостаточной поддержке Украины и попытке втянуть Вашингтон в открытое противостояние с Москвой.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский пригрозил странам Евросоюза новыми проблемами с беженцами при сокращении объёмов западной помощи украинцам как за пределами, так и внутри страны. Политик отметил, что до последнего момента его сограждане за рубежом "вели себя хорошо" и были благодарны государствам, которые их приютили. Но их реакция может быть непредсказуема, если они вдруг почувствуют, что партнёры "бросили" их Родину, предупредил украинский лидер. Перед этим Зеленский усомнился в искренности Запада в плане поддержки Украины и заявил, что у него на этот счёт плохое предчувствие.
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