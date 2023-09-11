Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что контрнаступление ВСУ не закончится хеппи-эндом, говорит о том, что президент планирует эмигрировать из страны. Об этом в беседе с Лайфом сказал депутат Госдумы Андрей Свинцов.

"Последнее заявление Зеленского о том, что контрнаступление не закончится хеппи-эндом, и те заявления, которые он делал, о том, что он теряет веру в то, что Запад его искренне будет поддерживать до самого конца, говорят о том, что он готовится уже фактически к эмиграции, потому что всё больше и больше голосов как внутри Украины, так и на Западе начинает призывать его к миру, к заключению с Россией соглашения и прекращению боевых действий", — отметил он.

Парламентарий обратил внимание, что просто уехать в другую страну у Зеленского не получится, так как решения, которые он принимал до этого, не могут привести к подписанию мирного соглашения, где президент Украины будет одной из сторон. Поэтому лидер Незалежной думает о другом "формате отхода" и готовит к этому свою аудиторию.

"Он, я уверен, разыграет сценарий покушения на себя или ещё какой-то формат, такой перформанс, он же всё-таки актёр. Он будет уходить красиво, поэтому ему нужен красивый уход. Аудитория устала уже от военных действий, но он, как игрок, не может завершить это проигрышем, поэтому придумает сценарий, как будто его изгнали или на него совершено покушение", — пояснил Свинцов.

По его мнению, Зеленского в тяжёлом состоянии вывезут за границу и финальные решения по будущему Украины будут приняты без него.