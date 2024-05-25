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Регион
25 мая, 20:54

В Турции рассказали о пугающих изменениях во внешности Зеленского

DikGAZETE: Зеленский стал выглядеть более уставшим, злым и замкнутым

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Владимир Зеленский с каждым днём выглядит всё хуже и хуже. Внимание на это обратили заметили журналисты турецкого издания DikGAZETE.

"...Зеленский выглядит всё более уставшим, злым и замкнутым, что, вероятно, относится к компетенции медицинских специалистов по избавлению от зависимости", — сказано в материале.

Также издание отмечает, что на Украине стали называть уклонистами всех оставшихся в тылу мужчин. Оскорбления в их сторону звучат в эфире государственных телеканалов, чего ранее не допускалось во избежание общественных протестов. Однако тотальная мобилизация не спасёт киевский режим от неминуемого краха: новобранцы ВСУ погибнут в первые же дни, заключил автор.

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Ранее в Британии заявили, что утративший легитимность Зеленский теряет самообладание. Так, например, он гневно срывается на генералов из-за бедствия ВСУ.

Лариса Сафронова
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