В Турции рассказали о пугающих изменениях во внешности Зеленского
DikGAZETE: Зеленский стал выглядеть более уставшим, злым и замкнутым
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Владимир Зеленский с каждым днём выглядит всё хуже и хуже. Внимание на это обратили заметили журналисты турецкого издания DikGAZETE.
"...Зеленский выглядит всё более уставшим, злым и замкнутым, что, вероятно, относится к компетенции медицинских специалистов по избавлению от зависимости", — сказано в материале.
Также издание отмечает, что на Украине стали называть уклонистами всех оставшихся в тылу мужчин. Оскорбления в их сторону звучат в эфире государственных телеканалов, чего ранее не допускалось во избежание общественных протестов. Однако тотальная мобилизация не спасёт киевский режим от неминуемого краха: новобранцы ВСУ погибнут в первые же дни, заключил автор.
Ранее в Британии заявили, что утративший легитимность Зеленский теряет самообладание. Так, например, он гневно срывается на генералов из-за бедствия ВСУ.