Владимир Зеленский с каждым днём выглядит всё хуже и хуже. Внимание на это обратили заметили журналисты турецкого издания DikGAZETE.

"...Зеленский выглядит всё более уставшим, злым и замкнутым, что, вероятно, относится к компетенции медицинских специалистов по избавлению от зависимости", — сказано в материале.

Также издание отмечает, что на Украине стали называть уклонистами всех оставшихся в тылу мужчин. Оскорбления в их сторону звучат в эфире государственных телеканалов, чего ранее не допускалось во избежание общественных протестов. Однако тотальная мобилизация не спасёт киевский режим от неминуемого краха: новобранцы ВСУ погибнут в первые же дни, заключил автор.