Новости СВО. Армия России освободила Розовку, ВСУ отступают из Торецка, как Зеленский хотел расправиться с Залужным, 4 апреля ВС РФ в ДНР освободили ещё одно село и двигаются к Фёдоровке, ВСУ взяли в тиски под Суджей, главарь киевского режима пытался избавиться от главкома ВСУ с помощью СБУ — дайджест Life.ru 3 апреля, 21:07 Работа артиллеристов в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Станислав Красильников

Курская область, 4 апреля

ВСУ потеряли в Курской области ещё 180 человек, а также пять пунктов управления БПЛА и склад боеприпасов. Среди ликвидированных могут быть и иностранные наёмники. Стало известно, что за вторжение в российский регион им платили от 30 тысяч долларов.

Операторы БПЛА продолжают уничтожать боевую технику, пункты управления беспилотниками, блиндажи и скопления личного состава ВСУ. Видео © Telegram / mod_russia

В нескольких населённых пунктах Курской области противник остаётся. Киев им запретил сдаваться в плен. При этом окружённые сидят в котле без связи, продуктов и лекарств, хотя многие из них имеют тяжёлые ранения. Альтернативой является только смерть. Выход, похоже, тоже невозможен, так как для них уже началась операция по обороне Сумской области.

Донецкая Народная Республика, 4 апреля

В Донецкой Народной Республике бойцы группировки «Восток» освободили Розовку (Александрополь) и Весёлое. Военный корреспондент Александр Коц рассказал, что последний населённый пункт находится всего в восьми километрах от Запорожской области и может потянуть за собой взятие других сёл.

— Освобождение Весёлого позволяет группировке «Восток» выйти на Фёдоровку, Комар, Мирное и Поддубное. И на проходящую через них трассу Н-15, по которой осуществляется снабжение украинской группировки в Богатыре и Отрадном. Противника постепенно выдавливают с Южно-Донецкого направления, — сообщил Коц.

Карта СВО 4 апреля. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населённый пункт Весёлое Донецкой Народной Республики. Фото © Telegram / divgen

В Министерстве обороны рассказали, что в Весёлом было зачищено около 200 строений и уничтожено почти 100 украинских боевиков. Уже сейчас в населённом пункте начато разминирование.

Противник начал выходить из Торецка после попытки ворваться и закрепиться в городе. Отступление идёт сразу по двум направлениям, рассказал военный блогер Юрий Подоляка. Вместе с подразделениями ВСУ двигаются и наши штурмовики. Они пытаются зайти в Щербиновку, освобождение которой потянет за собой выход украинских частей из Петровки.

Украинские источники сообщают о накоплении российских сил вблизи Лимана. Успех здесь может привести к большому окружению группировки ВСУ.

— Горячее всего станет там, где было немного тише, это Лиманское направление. Это по карте очень хороший сценарий для того, чтобы обрезать логистику всей Донецкой группировке. Потому что брать главную агломерацию Донецкой области — Константиновку, Дружковку, Краматорск, Славянск — с юга в этом порядке на север займёт десять лет. А перерезать логистику на Харьков — это бы им дало большие козыри, — объяснил вэсэушник.

Чехия готова ввести войска на Украину

В Чехии рассуждают, какое подразделение могло бы отправиться на Украину в составе европейского контингента. Авторы издания Lidovky предполагают, что помочь ВСУ могла бы 4-я бригада быстрого реагирования с боевыми бронированными машинами Pandur.

— Его бойцы подготовлены к подобным миссиям и хорошо вооружены. Идеально для подобной операции подошла бы тяжёлая гусеничная техника, но пока в чешской армии на вооружении стоят устаревшие BVP2, а перевооружение невозможно без обязательного переобучения, и пока лишь ведётся подготовка к нему, — говорится в статье.

Интересно, что чешские журналисты понимают риски и говорят о возможных столкновениях с Российской армией. Местные политики пока поддерживают отправку такой миссии на Украину, но всё может измениться.

Как Зеленский хотел избавиться от Залужного

Как сейчас стало известно, спецназ СБУ в 2023 году штурмовал Генштаб ВСУ. Их целью был главком Валерий Залужный. В этот момент в здании находились офицеры НАТО.

— Залужный вышел и лично расставил все точки над «i». И тогда спецназ СБУ понял, какую глупость они совершили. Но это был такой живой анекдот, над которым потом смеялись все, кто знал об этой истории. А знали её сотни людей, — рассказал бывший замкомандующего Сил специальных операций Сергей Кривонос.

По его словам, приказ на задержание отдали в Офисе президента Украины. Позже перед Залужным извинились. Сам же главнокомандующий не стал рассказывать об этой истории. Её появление сейчас не случайно. Дело в том, что Залужный во всех рейтингах обходит Зеленского в случае, если он будет участвовать в президентских выборах. В первом туре он бы набрал больше 27%, а действующий глава киевского режима всего 15%. Учитывая, что сейчас всё больше слухов о грядущих выборах президента Украины, история с попыткой задержания больше похожа на очередную рекламную акцию.

Авторы Даниил Черных