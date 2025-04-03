Бойцам ВСУ пришёл приказ умирать в подвалах на мольбу вытащить их из «адского котла» у Суджи
Командование ВСУ запретило окружённым в Курской области бойцам сдаваться в плен
Командиры ВСУ запрещают своим военным, не успевшим выбраться из Курской области, сдаваться в плен. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя антифашистского подполья.
Украинским солдатам, которые не могут никак выскользнуть из «котла» в районе Гуево, командование запретило сдаваться. Тяжело раненым бойцам и недавно мобилизованным предлагают в качестве альтернативы — умереть в подвале от заражений, потери крови или ещё чего похуже. Большинство из них сидят там без связи, лекарств и еды, отметил он.
Окружённые солдаты ВСУ умоляют вытащить их этого ада, но командиры по рации приказывают держаться до последнего своими силами.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что день, когда регион будет полностью свободен от присутствия боевиков ВСУ, уже близок. По его словам, власти уже готовятся к разминированию местности и проведению восстановительных работ.
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