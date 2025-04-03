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Регион
3 апреля, 14:45

Бойцам ВСУ пришёл приказ умирать в подвалах на мольбу вытащить их из «‎адского котла» у Суджи

Командование ВСУ запретило окружённым в Курской области бойцам сдаваться в плен

Командиры ВСУ запрещают своим военным, не успевшим выбраться из Курской области, сдаваться в плен. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя антифашистского подполья.

Украинским солдатам, которые не могут никак выскользнуть из «котла» в районе Гуево, командование запретило сдаваться. Тяжело раненым бойцам и недавно мобилизованным предлагают в качестве альтернативы — умереть в подвале от заражений, потери крови или ещё чего похуже. Большинство из них сидят там без связи, лекарств и еды, отметил он.

Окружённые солдаты ВСУ умоляют вытащить их этого ада, но командиры по рации приказывают держаться до последнего своими силами.

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Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что день, когда регион будет полностью свободен от присутствия боевиков ВСУ, уже близок. По его словам, власти уже готовятся к разминированию местности и проведению восстановительных работ.

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«‎Мама, папа, прощайте!» Молодой солдат ВСУ записал предсмертное видео из курского «‎котла»
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Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Владимир Озеров
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