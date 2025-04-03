Командиры ВСУ запрещают своим военным, не успевшим выбраться из Курской области, сдаваться в плен. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя антифашистского подполья.

Украинским солдатам, которые не могут никак выскользнуть из «котла» в районе Гуево, командование запретило сдаваться. Тяжело раненым бойцам и недавно мобилизованным предлагают в качестве альтернативы — умереть в подвале от заражений, потери крови или ещё чего похуже. Большинство из них сидят там без связи, лекарств и еды, отметил он.

Окружённые солдаты ВСУ умоляют вытащить их этого ада, но командиры по рации приказывают держаться до последнего своими силами.