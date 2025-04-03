Командование ВСУ платило иностранным наёмниками от 30 тысяч долларов за нападение на Курскую область и зверства над россиянами. Это следует из материалов уголовного дела вояки из «Грузинского национального легиона»* Ратти Бурдули, который заочно осуждён российским судом на 25 лет за наёмничество на стороне Украины.

30-летний пехотинец с позывными Викинг, Один и Одиныч раньше работал охранником объектов и VIP-персон в Афганистане. Затем он переехал на Украину и отправился воевать в рядах Иностранного легиона в ВСУ. Бурдули участвовал в боевых действиях под Лисичанском, где был ранен. После лечения наёмник вновь отправился воевать на стороне ВСУ.

В августе 2024 года Бурдули по приказу командования перешёл российскую границу и атаковал Курскую область. Сразу несколько жителей курского приграничья уже опознали Бурдули по фото, его видели в Ольгинке на БТР с сослуживцами. «Услуги» наёмника обошлись киевскому режиму в 30 тысяч долларов, что считается минимальной планкой, так как боевики из Европы стоят гораздо дороже.

«Размер полученного наёмником вознаграждения эквивалентен более 2,2 млн рублей [30 тысяч долларов по курсу на момент вторжения]», – говорится в материалах Генпрокуратуры.