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3 апреля, 13:53

Стало известно, сколько ВСУ платили «‎избранным» наёмникам-головорезам за прорыв к Курску

ВСУ платили иностранным наёмникам от $30 тысяч за нападение на Курскую область

Ратти Бурдули. Обложка © Telegram / Генпрокуратура РФ

Ратти Бурдули. Обложка © Telegram / Генпрокуратура РФ

Командование ВСУ платило иностранным наёмниками от 30 тысяч долларов за нападение на Курскую область и зверства над россиянами. Это следует из материалов уголовного дела вояки из «Грузинского национального легиона»* Ратти Бурдули, который заочно осуждён российским судом на 25 лет за наёмничество на стороне Украины.

30-летний пехотинец с позывными Викинг, Один и Одиныч раньше работал охранником объектов и VIP-персон в Афганистане. Затем он переехал на Украину и отправился воевать в рядах Иностранного легиона в ВСУ. Бурдули участвовал в боевых действиях под Лисичанском, где был ранен. После лечения наёмник вновь отправился воевать на стороне ВСУ.

В августе 2024 года Бурдули по приказу командования перешёл российскую границу и атаковал Курскую область. Сразу несколько жителей курского приграничья уже опознали Бурдули по фото, его видели в Ольгинке на БТР с сослуживцами. «Услуги» наёмника обошлись киевскому режиму в 30 тысяч долларов, что считается минимальной планкой, так как боевики из Европы стоят гораздо дороже.

«Размер полученного наёмником вознаграждения эквивалентен более 2,2 млн рублей [30 тысяч долларов по курсу на момент вторжения]», – говорится в материалах Генпрокуратуры.

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К слову, повезло с гонораром не всем. Так, британский наёмник был переброшен в российский регион насильно, а о дополнительной плате речи даже не шло. 22-летний Джеймс Скотт Рис Андерсон попал в плен 23 ноября 2024 года, всего лишь через неделю после прибытия на позицию. В суде он заявил, что не участвовал в расправах над гражданскими и сожалеет, что вообще додумался поехать в Незалежную. Также он рассказал журналистам, что подумывает над тем, чтобы выучить русский язык. Российский суд приговорил его к 19 годам колонии за преступления против мирного населения. В его телефоне нашли занятные видео с обстановкой в окопах ВСУ под Суджей перед пленением.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории России.

Татьяна Миссуми
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