«Шмели» налетели: В Андреевке огнемёты «ужалили» португальских наёмников
ВС РФ уничтожили португальских наёмников огнемётами «Шмель» в Андреевке ДНР
В ходе штурма Андреевки в ДНР российскими войсками с применением огнемётов «Шмель» была уничтожена группа португальских наёмников. Об этом проинформировал офицер 114-й бригады 51-й армии ВС РФ с позывным Харам.
«Португальцы, вот в самом начале Андреевки (ДНР). Они не давали проломать оборону, вот были португальцы. Упорно свои деньги отрабатывали», — цитирует военнослужащего РИА «Новости».
Харам пояснил, что разговоры на португальском звучали в радиоперехватах, а позже солдат удачи удалось идентифицировать по жетонам и шевронам на обгоревших останках. По словам офицера, наши нанесли по противнику удар из реактивных пехотных огнемётов «Шмель».
Ранее присутствие иностранных наёмников было замечено в другом населённом пункте ДНР — Разливе. Там на стороне украинских подразделений сражались в основном польские наймиты. По словам российского штурмовика ГРВ «Восток», до 90% процентов сил противника в этом селе составляли именно солдаты удачи.
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