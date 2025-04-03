В ходе штурма Андреевки в ДНР российскими войсками с применением огнемётов «Шмель» была уничтожена группа португальских наёмников. Об этом проинформировал офицер 114-й бригады 51-й армии ВС РФ с позывным Харам.

Харам пояснил, что разговоры на португальском звучали в радиоперехватах, а позже солдат удачи удалось идентифицировать по жетонам и шевронам на обгоревших останках. По словам офицера, наши нанесли по противнику удар из реактивных пехотных огнемётов «Шмель».