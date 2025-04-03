«Даст козыри»: В ВСУ запаниковали из-за возможного котла под Донецком
Боец ВСУ: ВС РФ сосредотачивают на Лиманском направлении большое количество сил
По информации украинских военных и аналитиков, российские войска концентрируют значительные силы в районе Лимана. Если произойдёт крупное наступление в этом направлении, это может привести к захвату в котёл всей донецкой группировки ВСУ. Военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов отметил, что ВС РФ по-прежнему стремятся контролировать четыре региона Украины — Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, его слова передаёт украинское издание «Зеркало недели».
«Горячее всего станет там, где было немного тише, это Лиманское направление. Это очень по карте хороший сценарий для того, чтобы обрезать логистику всей донецкой группировке. Потому что брать главную агломерацию Донецкой области — Константиновку, Дружковку, Краматорск, Славянск — с юга в этом порядке на север займёт 10 лет. А перерезать логистику на Харьков, это бы им дало большие козыри», — сказал боец.
Ранее стало известно, что ВС РФ практически полностью вернули под контроль территорию Курской области, ранее занятую украинскими силами. 8 марта наши бойцы начали масштабную операцию с целью окончательного вытеснения украинских войск региона. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что манёвр российских вооружённых сил оказался столь успешным, что украинские силы поспешно отступили, не успев даже уничтожить улики своих действий.
Пресс-служба Зеленского