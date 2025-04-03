«Даст козыри»: В ВСУ запаниковали из-за возможного котла под Донецком

По информации украинских военных и аналитиков, российские войска концентрируют значительные силы в районе Лимана. Если произойдёт крупное наступление в этом направлении, это может привести к захвату в котёл всей донецкой группировки ВСУ. Военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов отметил, что ВС РФ по-прежнему стремятся контролировать четыре региона Украины — Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, его слова передаёт украинское издание «Зеркало недели».

«Горячее всего станет там, где было немного тише, это Лиманское направление. Это очень по карте хороший сценарий для того, чтобы обрезать логистику всей донецкой группировке. Потому что брать главную агломерацию Донецкой области — Константиновку, Дружковку, Краматорск, Славянск — с юга в этом порядке на север займёт 10 лет. А перерезать логистику на Харьков, это бы им дало большие козыри», — сказал боец.