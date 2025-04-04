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4 апреля, 08:17

Российские военные уничтожают элитных штурмовиков ВСУ под Суджей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Российские военные уничтожают элитные штурмовые подразделения ВСУ в приграничном Суджанском районе Курской области.

«Бойцы ВС РФ уничтожают элитные штурмовые подразделения ВСУ», — цитирует ТАСС источник.

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При этом противник оказывает наиболее ожесточенное сопротивление в районе хутора Олешня и вдоль дороги из Гуево на Горналь.

Напомним, накануне Life.ru сообщал, что ВСУ активно стягивают резервы к селу Горналь в попытке удержать хоть небольшой кусочек земли. Это последний крупный населённый пункт, который осталось освободить российским военным в Курском приграничье. При этом противник засел на территории Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. Там пытаются закрепиться до трёх рот украинских военных.

Александра Вишнякова
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