Российские военные уничтожают элитных штурмовиков ВСУ под Суджей

При этом противник оказывает наиболее ожесточенное сопротивление в районе хутора Олешня и вдоль дороги из Гуево на Горналь.

Напомним, накануне Life.ru сообщал, что ВСУ активно стягивают резервы к селу Горналь в попытке удержать хоть небольшой кусочек земли. Это последний крупный населённый пункт, который осталось освободить российским военным в Курском приграничье. При этом противник засел на территории Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. Там пытаются закрепиться до трёх рот украинских военных.