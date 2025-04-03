ВСУ активно стягивают резервы к селу Горналь в Суджанском районе Курской области в попытке удержать хоть небольшой кусочек земли. Это последний крупный населённый пункт, который осталось освободить российским военным в Курском приграничье, сообщает SHOT.

Прямо сейчас ВСУшники пытаются организовать оборону на территории Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. Там пытаются закрепиться до трёх рот украинских военных. Населённый пункт Горналь и Сумскую область разделяет река Псёл, через которую ВСУ создали понтонный мост для ротации личного состава, а также снабжения боекомплектом и техникой НАТО. Сам монастырь оснащён подземным ходом, через который противник перебрасывает в монастырь резервы.

За минувшие сутки здесь было уничтожено более 10 единиц техники НАТО, одна из которых, внаглую заехав в Олешню, ожидала пехоту ВСУ, но БМП «Брэдли» была уничтожена бойцами 51-го ПДП ВДВ.