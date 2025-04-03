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3 апреля, 09:07
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Три роты ВСУ засели в монастыре под Суджей и стягивают подкрепление через подземный лаз

До трёх рот ВСУ пытаются организовать оборону в Горнальском монастыре под Суджей

Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь. Фото © Соловьиный край. Культурно-туристический портал Курской области.

Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь. Фото © Соловьиный край. Культурно-туристический портал Курской области.

ВСУ активно стягивают резервы к селу Горналь в Суджанском районе Курской области в попытке удержать хоть небольшой кусочек земли. Это последний крупный населённый пункт, который осталось освободить российским военным в Курском приграничье, сообщает SHOT.

Прямо сейчас ВСУшники пытаются организовать оборону на территории Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. Там пытаются закрепиться до трёх рот украинских военных. Населённый пункт Горналь и Сумскую область разделяет река Псёл, через которую ВСУ создали понтонный мост для ротации личного состава, а также снабжения боекомплектом и техникой НАТО. Сам монастырь оснащён подземным ходом, через который противник перебрасывает в монастырь резервы.

За минувшие сутки здесь было уничтожено более 10 единиц техники НАТО, одна из которых, внаглую заехав в Олешню, ожидала пехоту ВСУ, но БМП «Брэдли» была уничтожена бойцами 51-го ПДП ВДВ.

Стало известно, как ВСУ держали заложников из Курской области в старом госпитале под Сумами
Стало известно, как ВСУ держали заложников из Курской области в старом госпитале под Сумами

Ранее стало известно, что российские войска отбили у Вооружённых сил Украины практически всю территорию Курской области, которую ранее занимала киевская армия. Минобороны РФ сообщили, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки лишились свыше 150 бойцов, а также двух пунктов управления беспилотниками в курском приграничье.

Татьяна Миссуми
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