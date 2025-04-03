Вывезенным в Сумскую область жителям курского приграничья не позволяли на Украине смотреть новости. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на эвакуированных из Сумщины курян.

Мирных жителей украинские солдаты отвезли в старый госпиталь в Сумской области. Там людей держали в информационном вакууме, запрещая смотреть новости. По телевизору включали только кино.

«Нам запретили даже смотреть по телевизору (президента РФ Владимира) Путина, украинский канал», — сообщил эвакуированный мужчина.

Пожилая женщина добавила, что посмотреть новости им удалось всего лишь разок украдкой. Рассказывали про Курскую область.

«Новости мы только один раз успели тайком посмотреть. Там телевизор установили настенный и или через планшет, или через телефон завели», — рассказала она.