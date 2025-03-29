Не сдерживают слёзы и улыбку: В Курскую область доставили возвращённых с Украины россиян

Двадцать пять жителей курского приграничья вернулись на родную землю. Граждане России ранее были вывезены на территорию Украины, в город Сумы. Как сообщает врио губернатора региона Александр Хинштейн, семи курянам по прибытии потребовалась экстренная медицинская помощь, они были госпитализированы. В настоящее время их состояние оценивается как стабильное, угрозы жизни нет. Трое граждан проходят медицинское наблюдение в областной больнице города Брянска. Ещё двоим медицинская помощь была оказана в процессе транспортировки на родину.

Остальные тринадцать человек были встречены в Курской области. Отмечается, что по прибытии многие из вернувшихся испытывали сильные эмоции — они не могли сдержать слёзы у улыбки. В частности, одна из женщин, проживающая в Республике Белоруссия, специально приехала в Курскую область, чтобы встретиться со своими родителями.

В Курскую область доставили возвращённых с Украины россиян. Видео © Telegram / Александр Хинштейн

«Вместе с Уполномоченным по правам человека Татьяной Николаевной Москальковой, которая сопровождала курян из Белоруссии, привезли наших жителей в Курск, где их с волнением ждали родные. Невозможно представить всю боль и тревогу, которую испытывали люди, не зная, что с их близкими. Теперь самое страшное, наконец, позади!» — написал в своём телеграм-канале Хинштейн.

Также он отметил, что среди вернувшихся граждан преимущественно люди пожилого возраста. Самой старшей из них является Валентина Михайловна, которой в феврале исполнилось 92 года. Бывшая учительница начальных классов с оптимизмом восприняла новость о планах по восстановлению Суджи, прослезившись от радости за родную землю. Валентина Михайловна отметила, что бывшие ученики помнят о ней и часто навещают. К сожалению, она переживает тяжёлую утрату — её сын погиб в ходе спецоперации. Женщина хочет достойно проводить его в последний путь, поэтому Хинштнейн пообещал, что соответствующие службы окажут содействие в организации похорон.