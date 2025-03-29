Украинские десантники в Курской области переодеваются в украденную одежду местных жителей, чтобы бежать из региона. Об этом сообщил офицер группировки войск «Север».

«Противник не брезгует маскироваться под гражданских, надевая сверху на броню украденную у мирных гражданскую одежду. Но штурмовики 22 мотострелкового полка, несмотря ни на что продолжают движение вперёд и освобождают Курскую область», — рассказал российский боец РИА «Новости».

Ранее боец ВСУ рассказал, что перед попаданием в плен к российской армии он вместе с гражданскими прятался от боевиков ВСУ в подвале. Покинуть укрытие было невозможно из-за постоянных обстрелов кассетными боеприпасами и FPV-дронами со стороны Украины. Вскоре прибыли российские солдаты, и во время операции по зачистке он сдался в плен.