Младшему — 11, старшей — 92: Более 20 курян вернулись на родину с Украины

Ещё 25 курян вернулись домой с территории Украины. После долгой разлуки их ждёт встреча с родными и близкими людьми. Об этом в своём телеграм-канале сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, добавив, что на территории региона вернувшихся из плена ВСУ встретила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Кадры возвращения курян на родину. Видео © Telegram / Александр Хинштейн

На границе прибывших граждан встретили машины скорой помощи и автобусы, организованные для их транспортировки. Жителям будет оказана медицинская и психологическая помощь, предоставлено питание и связь с близкими. За координацию действий отвечает заместитель министра здравоохранения Курской области.

Среди вернувшихся жителей Курской области есть ребёнок — 11-летний мальчик. Ему и ещё пятерым курянам требуется медицинская помощь. Хинштейн отметил, что скорая доставит пострадавших в больницы для оказания экстренной помощи.

Пос словам врио губернатора, среди тех, кто вернулся на родину, немало пожилых людей, а самой старшей из жительниц 92 года. Некоторые из них помнят ужасы Великой Отечественной войны.