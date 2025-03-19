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19 марта, 15:03

Жилищный вопрос: Прокурор раскрыл, какие проблемы беспокоят жителей Курской области

Прокурор Цуканов: Куряне часто жалуются из-за проблем с мерами соцподдержки

По большей части жители Курской области жалуются из-за проблем с выплатами. Об этом заявил региональный прокурор Алексей Цуканов в беседе с журналистом Кремлёвского пула Александром Юнашевым.

Прокурор Алексей Цуканов заявил, что куряне часто обращаются из-за проблем с выплатами. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

Прокурор добавил, что жалобы жителей Курска касаются мер социальной поддержки. Проблемы возникают у тех, кто не зарегистрировал часть своих домов и пристроек. По словам Цуканова, поскольку выплаты предоставляются только за официальные постройки, многие не могут получить компенсацию за утраченные жилье в результате атак ВСУ.

«Конечно, людям хочется получить сертификаты на всю сумму, на всю площадь дома, а не на площадь зарегистрированную, которая бывает в два-три раза меньше», — объяснил собеседник журналиста.

Цуканов отметил, что в подобных случаях прокуратура не отказывает в помощи, а ведёт защиту интересов курян и выходит на гражданский суд. Также проблемы возникают у тех, кто имеет задвоенные биографические данные, у кого-то неправильно указаны адреса проживания. Однако часто суды встают на сторону прокуратуры и решают возникающие разногласия в пользу жителей, пояснил прокурор.

«Иногда люди не могут подтвердить, что они там жили, так как документы утеряны», — сказал Цуканов.

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А ранее Life.ru сообщал, что в Курской области начались выплаты потерявшим имущество переселенцам. Деньги будут начислять ежемесячно — до полного освобождения территории от ВСУ, пояснил врио главы региона Александр Хинштейн.

Обложка ©

Telegram / Юнашев LIVE

Александр Юнашев
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