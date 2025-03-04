Хинштейн вручил вернувшимся с Украины курянам сертификаты на 30 тыс. рублей

Все члены семей из Курской области получили сертификат на 30 тыс. рублей после возвращения с Украины. На полученные деньги куряне смогут приобрести вещи и предметы первой необходимости. Об этом в своём телеграм-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

«Вместе с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, которая сопровождала наших граждан на всём их пути, осмотрели условия проживания, убедились, что к приезду наших жителей подготовились самым серьёзным образом. На каждого члена семьи вручили сертификат на 30 тыс. рублей на покупку самого необходимого на первое время», — написал он.

Хинштейн сообщил, что встретил всех вернувшихся домой и лично пообщался с ними. Среди вернувшихся были не только взрослые, но и дети.