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4 марта, 16:21

Хинштейн вручил вернувшимся с Украины курянам сертификаты на 30 тыс. рублей

Александр Хинштейн с вернувшимися на родину курянами. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Александр Хинштейн с вернувшимися на родину курянами. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Все члены семей из Курской области получили сертификат на 30 тыс. рублей после возвращения с Украины. На полученные деньги куряне смогут приобрести вещи и предметы первой необходимости. Об этом в своём телеграм-канале сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

«Вместе с Уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, которая сопровождала наших граждан на всём их пути, осмотрели условия проживания, убедились, что к приезду наших жителей подготовились самым серьёзным образом. На каждого члена семьи вручили сертификат на 30 тыс. рублей на покупку самого необходимого на первое время», — написал он.

Хинштейн сообщил, что встретил всех вернувшихся домой и лично пообщался с ними. Среди вернувшихся были не только взрослые, но и дети.

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Ранее сообщалось, что ВСУ предприняли несколько попыток наступления сразу у пяти сёл под Курском. Российские войска отразили нападение формирований противника и уничтожили более 150 украинских солдат.

Ольга Сливченко
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