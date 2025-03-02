Переселенцы из курского приграничья начали получать ежемесячные выплаты

Российские власти начали выплачивать обещанные ежемесячные платежи переселенцам из приграничных районов Курской области, их будут начислять до полного освобождения территории от ВСУ. Об этом сообщил в телеграм-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«С сегодняшнего дня начинаются ежемесячные выплаты в 65 тысяч рублей жителям курского приграничья, потерявшим своё имущество в результате вторжения ВСУ: такое беспрецедентное решение ранее было принято нашим президентом после моего обращения», — поделился он.

Хинштейн добавил, что удалось оперативно решить все вопросы с правительством РФ, и средства на выплаты курянам уже поступили в регион. Он подчеркнул, что деньги будут перечислены тем гражданам, которые ранее получали по 150 тысяч рублей за утрату имущества. Выплаты будут производиться ежемесячно.

«Уже сейчас переведено свыше 1,6 миллиарда на счета банков – это значит, что первые выплаты кто-то сможет получить уже сегодня вечером!» — подчеркнул Хинштейн.